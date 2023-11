Češi se těší, až si s námi zahrají, myslí si Rusové. Vyhlíží zápas s Čínou

Rusů se reprezentační přestávky během sezony prakticky netýkají - až na jednu výjimku.

I přes vyloučení z tradiční Euro Hockey Tour, kde Rusko nahradí minimálně až do roku 2027 Švýcarsko, hostí prosincový Channel One Cup. Ne však se Švédy, Finy nebo Čechy. Ti stejně jako loni chybí.

„Můžeme naříkat, jak chceme, že nemáme soupeře z předních hokejových zemí. Ale ať to zůstane na svědomí těch, kteří se schovávají za politickými důvody, zatímco většina členů hokejové veřejnosti ve Švédsku, Finsku a Česku se těší, až si s Ruskem opět zahraje,“ míní troufale server Championat.ru.

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Možná si vybavíte, jak turnaj vypadal loni před Vánoci. Do Moskvy kromě domácího týmu přijeli ještě z akcí vyloučení Bělorusové a také Kazachstánci. A velký favorit vybouchl v posledním duelu právě s Běloruskem, kterému podlehl 4:5 v nájezdech.

Pro nynější ročník se Rusové rozhodli poslat na turnaj speciální tým zvaný „Rusko 25". Věkovou hranici však berme s rezervou, nejedná se o hráče mladší 25 let, nýbrž věkový průměr výběru.

Kromě navrátilců Běloruska a Kazachstánu vítají Rusové na Channel One Cupu ještě spřáteleného hokejového trpaslíka - Čínu.

„Ani Kazachstán, ani Čína, sestavená především z Kunlunu v KHL, ani Bělorusko se nehodlají vzdát Channel One Cupu jen tak. Pokud by někdo zapomněl, bylo to právě Bělorusko, které tuto trofej získalo jako poslední,“ připomíná Championat.

Slova chvály na tři ruské soupeře zní až poněkud bizarně, vždyť takové Číně patří až 26. místo v žebříčku Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Před sebou tlačí týmy jako Rumunsko, Litvu nebo Japonsko.

Prorežimní portál chválí rozhodnutí tamního svazu, že na turnaj nepošle ty největší hvězdy a dá prostor mladším hráčům. Vyhlášení hráči by prý nehráli proti těmto týmům na plný plyn.

Rusové už oznámili pro turnaj soupisku i hlavního trenéra. Nepřekvapí, že jím je syn miliardáře, velký přítel prezidenta Vladimira Putina a současný kouč Petrohradu Roman Rotenberg.