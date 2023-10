Hokej strádá, Putin káže: Nenechte obchodníky tahat naše děti do ciziny

Ruskému vládci, jehož vojska už přesně 20 měsíců vedou krvavou a dobyvačnou válku na Ukrajině, se v národním sportu příčí přítomnost agentů vábících šikovné talenty do zahraničí. „Musíme pochopit, co bychom měli dělat s těmito hokejovými obchodníky, kteří vybírají děti ze sportovních škol a táhnou je do zahraničí,“ odcitovala Putina agentura TASS. „Je jasné, že máme svobodnou zemi. Je jasné, že každý člověk se rozhodne sám, do čehož bychom neměli zasahovat. Ale je také jasné, že jde o byznys.“

Válečný zlořád dál konkrétní nebyl, doplnil ho ale Sport Express. Prorežimní deník připomněl, že odchody mladíků dlouhodobě tíží ruský hokej. Změnu řádů podle listu nemůže iniciovat Ruská hokejová federace, ale ministerstvo sportu, „pokud dostane příslušné pokyny ze samého vrcholu“.

Putin rozvířil sportovní debaty minulý týden, kdy se v Permu zúčastnil fóra s názvem Rusko je sportovní velmoc. Z něj se rozšířila Putinova zloba na MOV, který ani devět měsíců před zahájením letních her v Paříži nerozhodl o (ne)účasti sportovců ze země válečných agresorů. Prezident nastínil plány o uspořádání alternativních Světových her přátelství příští rok v Moskvě a Jekatěrinburgu.

„Historicky je naše země strukturována tak, že každé prohlášení její první osoby by mělo být bráno co nejvážněji,“ poznamenal Sport Express o Putinově obsáhlém sportovním monologu, do nějž zařadil i hokej.

V Rusku se plánují nebo už stavějí nové honosné chrámy pro KHL. Řeší se naturalizace zámořských hokejistů, kteří i po rozpoutání konfliktu v soutěži vydrželi a obdrželi ruská sportovní občanství. Jedná se spíš o zástupná, ale vděčná témata, což nepřímo naznačil i Putin.

Ten místo snahy o zlepšení hokejových poměrů de facto sám upozornil na to, že ruská sportovní chlouba nejen kvůli válce zabředává v čím dál hustější bažině sportovních problémů.

Mezinárodní hokejová federace IIHF vyřadila ruské výběry ze všech světových šampionátů. Po dopadu raket na ukrajinská obydlí opustily Kontinentální ligu dva zahraniční kluby a zhruba 150 hokejistů, soutěž ztratila lesk i kvalitu. Server championat.com si stěžuje na žalostnou úroveň „druholigové“ VHL.

Vyjma brankářů a pár třicátníků, jako je Ovečkin s Malkinem, schází Rusům hokejové hvězdy s globálním přesahem. Drhne výchova nové generace. Nemožnost mezinárodní konfrontace, sankce a omezené spojení s civilizovaným světem ztěžuje jednotlivcům ukázat nadání před zraky vyhledávačů talentů pro NHL.

I proto omladina brzy opouští Rusko. Nemálo vyslanců ze zámoří kvůli obavám z narukování do armády vynechává návštěvu rodné vlasti.

Dost problémů by vyřešilo stažení ruských vojáků z cizí země. Na to by stačil Putinovi jednoduchý příkaz, jenže místo toho vyčítavě hovoří o hokejových podnikatelích vysávajících ruský hokej.