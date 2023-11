Na OH nesla českou vlajku, dlouho táhla hokejistky. Teď se Mills vrací do Ruska

V Ufě strávila dvě sezony mezi lety 2018 a 2020, tentokrát se domluvila na roční spolupráci. Ve WHL rovněž hájila barvy Petrohradu a čínského klubu KRS Vanke Rays.

„Ženskému hokeji se tu věnuje hodně pozornosti, liga se neustále zlepšuje. Jde o velmi kvalitní soutěž,“ citují oficiální stránky WHL bývalou kapitánku národního týmu.

Často bývá označována za jednu z hlavních tváří ženského hokeje u nás. V reprezentaci debutovala ve čtrnácti, o pět let později už se po ledě proháněla s céčkem na dresu.

Zažila pád do druhé i třetí divize, ale i následný vzestup. Před dvěma lety si Češky poprvé zahrály na olympijských hrách, Mills se dokonce stala vlajkonoškou celé výpravy.

Slavnostní zahájení XXIV. zimních olympijských her. Vlajkonoši české výpravy jsou krasobruslař Michal Březina a hokejistka Alena Mills. (4. února 2022)

„Mám husí kůži, jen si na to vzpomenu. Byl to krásný zážitek. Šestnáct let jsme se o to snažily, a když se to pak podařilo, byl to sen,“ uvedla třiatřicetiletá útočnice.

Doma má dvě bronzové medaile z mistrovství světa, letos v červnu dala národnímu týmu sbohem.

„Cítila jsem, že už reprezentaci nemohu předat o moc navíc. Je tu spoustu šikovných mladých hráček, které si místo v týmu zaslouží a právě ty by teď měly dostávat prostor,“ odůvodnila své rozhodnutí.

Dříve hrála v zámoří, uplynulý ročník strávila ve švédské nejvyšší soutěži. Nejvíce času strávila v Rusku, kde dosud odehrála 210 utkání s bilancí 186 bodů (94+92). Navíc získala dva mistrovské tituly (2019 a 2022).

Nyní se vrací i přes pokračující válečný konflikt na Ukrajině. Ve WHL se bude potkávat s českou obránkyní Pavlínou Horálkovou, která už devět let působí v Krasnojarsku.

Další cizinky v soutěži nenajdete, naopak v mužské KHL je skupina hráčů z jiných zemí výrazně početnější. Z českých hráčů v Rusku už dříve podepsali David Sklenička, Lukáš Klok, Libor Šulák, Rudolf Červený a Dmitrij Jaškin.