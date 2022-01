Zadina se trápí, na gól čeká téměř dva měsíce. Dojde Detroitu trpělivost?

V roce 2018 si Red Wings vybrali pardubického rodáka na šestém místě draftu. Viděli v něm především hráče s výborným zakončením. Kanonýra, kterému nedělá problém skórovat z jakékoliv pozice.

Ač má Zadina pro tuto roli potřebné předpoklady, v zámořské soutěži je zatím nenaplňuje. Za 127 utkání v dresu Detroitu se trefil jen devatenáctkrát.

Na popud trenéra Jeffa Blashilla výrazně zapracoval na obranné hře, ale jeho hlavním úkolem stále zůstává ofenzivní produkce. Netřeba si nic nalhávat, v tomto ohledu výkony dvaadvacetiletého útočníka zkrátka pokulhávají.

Od listopadového utkání na ledě Bostonu, kde se blýskl povedenou bekhendovou kličkou, posbíral pouze tři asistence a hned dvacet záporných bodů ve statistice +/-.

„V elitních dvou formacích dostal hodně příležitostí, ale nefungovalo to. Pro rozvoj našich mladých hráčů se snažíme dělat to nejlepší, ale zároveň chceme mít co největší šanci na výhru. Každý si svou roli musí zasloužit,“ uvedl kouč Red Wings.

K opětovnému nastartování svého svěřence hledal různé cesty. Na začátku ledna mu poskytl chvíli odpočinku a šanci zmobilizovat psychické síly. Vysokou výhru 6:2 nad San Jose sledoval Zadina pouze z tribuny.

Nadšený nebyl, ale sám uznal, že restart potřeboval. Po návratu do sestavy začal pravidelně naskakovat ve třetí formaci, ale konec herního trápení je stále v nedohlednu.

„Klade si na sebe vysoké nároky. Všichni vidíme, že pracuje opravdu tvrdě. Snažíme se mu pomoci, mluvíme s ním. Chceme, aby si tolik nepřipouštěl tlak, protože mentální stránka je nesmírně důležitá,“ prohlásil útočník Detroitu Sam Gagner.

Sám dobře ví, o čem mluví. Na dražbě hokejových talentů v roce 2007 přišel rovněž na řadu jako šestý, ale velký potenciál nikdy pořádně nenaplnil.

„Podobné krize potkávají celou řadu kluků. ´Z´ (Zadina) si vytváří hodně šancí, ale zatím je neproměňuje. Hlavně nesmí polevit, časem to zlomí. Nepochybuji, že z něj bude velice dobrý hráč NHL.“

Vzhledem k mladému věku je naprosto předčasné českého útočníka odepisovat. Nabízí se však otázka, jak velkou trpělivostí disponuje vedení Red Wings.

Pardubickému odchovanci po sezoně vyprší tříletý nováčkovský kontrakt s ročním platem 894 167 dolarů. Výrazné finanční vylepšení se vzhledem k jeho výkonům očekávat nedá.

Napříč zámořskými médii se navíc začínají rojit spekulace o případné výměně ještě před koncem přestupového okna, které se uzavře 21. března.

„Možná se musíme začít ptát, jestli by mu neprospěl nový začátek v jiném týmu,“ zamyslel se uznávaný kanadský novinář Elliotte Friedman v podcastu 32 Thoughts.

Generální manažer Detroitu Steve Yzerman je známý svými odvážnými a překvapivými tahy. Dá Zadinovi ještě šanci, nebo jej pošle jinam?