S Hronkem na letadlo, pak na led. Ať je Detroit mašina jako Třinec, přeje si Zadina

„Minulý rok s Detroitem se nám nedařilo a najednou jsem byl v týmu, který naopak skoro non stop vyhrával. Byla to fakt příjemná změna,“ děkoval Zadina za šanci v Třinci, kde si ohromně vylepšil náladu, v rozhovoru pro klubový web.

„Po pár letech jsem si znovu zkusil extraligu a musím říct, že její úroveň není vůbec špatná. Je tady spousta šikovných hráčů, opravdu jsem byl mile překvapen,“ dodal.

Kouči Varaďovi i otci Markovi ukázal, jak se za poslední dva roky zlepšil technicky i výkonnostně. Vracel se jako hráč, na něhož se spoléhá.

Začátek měl ale smolný. Nejdřív byl zraněný a potom se zase extraligový hokej dlouhé týdny nehrál kvůli pandemii koronaviru. Smůla pro hráče, který potřeboval zápasový zápřah, aby byl co nejlépe připravený na další zámořskou misi.



„Když někdy v polovině září přišlo zranění, tak jsem si v duchu říkal: Ach bože, proč zrovna teď? Hrozně jsem se těšil na hokej a právě teď musím být mimo,“ litoval zdravotních neduhů, jež ho zpočátku brzdily.



Filip Zadina během třineckého tréninku

Kroutil hlavou i nad následným lockdownem celého sportu. „Skoro měsíc se nehrálo. Alespoň jsem se stačil uzdravit a vrátit se na led. Vynechal jsem proto vlastně jen dva zápasy. Takže všechno zlé je někdy k něčemu dobré,“ míní.

Cíl nakonec splnil. V následném nahuštěném programu po restartu extraligy stihl 17 zápasů. S nejvyšší soutěží se loučí s bilancí 14 bodů za osm gólů a šest nahrávek.

Teď už myslí jen na návrat do NHL, kam se narychlo balí a koordinuje cestu s týmovým parťákem Hronkem, s nímž se potkával během soubojů s Hradcem Králové.



„V pátek ráno už letím do Ameriky, spolu se mnou cestuje také Filip Hronek. Po příletu do zámoří musíme podstoupit sedmi- až desetidenní karanténu, musíme jít na testy,“ líčí plány.

Hned po Vánocích se společně připojí ke zbytku týmu na speciálním mítinku v detroitské aréně. „Od 30. prosince by měl začít tréninkový kemp, zatím ještě s menším počtem hráčů. Co mám poslední zprávy, tak nový ročník NHL by mohl odstartovat okolo 20. ledna. Vše se ale teprve teď intenzivně řeší,“ přibližuje odchovanec Pardubic.



Zbývá už jen získat zpět roli obávaného střelce, pevné místo v prvním týmu a nakonec přivést Detroit zase tam, kde jsou fanoušci zvyklí jej vídat - na předních místech NHL a do play off.



„Sám od sebe čekám lepší výkony, chtěl bych být větším přínosem. Co se týče týmu, máme v kádru několik nových kluků a těžko teď odhadovat, jak si kolektiv po tak dlouhé pauze bez hokeje sedne. Rozhodně bychom ale chtěli prožít lepší sezonu, než byla ta minulá. Pokud by se nám dařilo tak dobře, jak tomu bylo s Třincem, určitě bych se nezlobil!“ uzavřel Zadina.