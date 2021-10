Cesta mezi hvězdy NHL se odkládá. Vránova zranění by mohl využít Zadina

Red Wings procházejí nutnou přestavbou, výrazně omlazují kádr. Už nějakou dobu se pohybují u dna tabulky, play off zůstává v nedohlednu. Dlouhý a pro hokejové město bolestný proces si žádá hromadu trpělivosti.

Vránův příchod byl jedním z mála momentů, který dopřál fanouškům Detroitu za poslední roky alespoň trochu radosti. Český reprezentant si jejich přízeň získal ihned po svém příchodu.

V jedenácti zápasech základní části minulého ročníku posbíral osm branek a tři asistence. Na ledě vyčníval rychlostí a přesným zakončením. Díky povedenému entrée si vybojoval novou tříletou smlouvu, během níž si přijde na 15,75 milionu dolarů.



„Pevně doufám, že Kuba bude hlavní tváří týmu. Očekávají od něj, že pokud dostane na ledě patřičný čas a zůstane zdravý, dosáhne velkých věcí,“ vyprávěl v srpnu pro iDNES Premium hráčův agent Aleš Volek.



Podobné představy měl i generální manažer Steve Yzerman. Počítalo se s tím, že Vrána bude nastupovat v elitní formaci po boku Dylana Larkina a Tylera Bertuzziho. Že bude vést přesilovky a konečně dostane prostor, který mu ve Washingtonu nechtěli dopřát.

„Může patřit k největším skokanům této sezony. Talent na to určitě má,“ napsal novinář Sean McIndoe pro The Athletic.



Zdravotní stav pětadvacetiletého odchovance pražských Letňan ale veškeré prognózy zmrazil. Vránova šance ukázat, že je připraven udělat v kariéře další krok, se odkládá. Zraněné rameno reálně ohrožuje i jeho účast na olympijských hrách v Pekingu. To by byla další rána.

Ve svízelné situaci se nachází i Red Wings. Takový ofenzivní potenciál, jakým disponuje český reprezentant, nemá v sestavě Detroitu nikdo. Trenér Jeff Blashill přišel o svou hlavní útočnou zbraň.

„Budeme se muset spolehnout na hráče širšího kádru. Máme tu několik kluků, kteří mají potenciál roli v prvních dvou formacích zvládnout. Záleží jen na nich. Ale je třeba přiznat, že vzniklá situace nás zavedla trochu do neznáma,“ prohlásil sedmačtyřicetiletý kouč.



Kdo zaplní díru po Vránovi, zatím není jasné. „Pozitivní je, že nás čeká hned několik přípravných zápasů. Máme příležitost hráče pořádně otestovat a podívat se, jak jsou na tom,“ uvedl Blashill.

Šance pro Zadinu?

Pár kandidátů na volné místo v sestavě by se našlo. Nabízí se povolávací rozkaz pro devatenáctiletého mladíka Lucase Raymonda, čtyřku draftu z minulého roku.

Mezi další skloňovaná jména patří i Filip Zadina.

Rodák z Pardubic zatím nenaplňuje očekávání, se kterými si jej Red Wings vybrali na šestém místě v dražbě hokejových talentů před třemi lety.

V minulé sezoně sice dokázal posunout osobní maximum z hlediska individuálních statistik, ale v Detroitu od něj žádají daleko více než devatenáct bodů v devětačtyřiceti utkáních.



„Čísla mu nenaskakovala tak, jak by si všichni přestavovali, ale zaznamenal výrazný posun ve hře bez puku. Pořád je talentovaným střelcem, umí i nahrát. Měl by nadále růst,“ predikoval Max Bultman, další z novinářů The Athletic.

Jednadvacetiletý reprezentant stojí před velkou příležitostí. Vzhledem k tomu, že mu po sezoně vyprší nováčkovský kontrakt, se možná jedná o poslední šanci, jak vedení Red Wings zaujmout.

Během Vránovi nepřítomnosti to byl právě on, kdo odstartoval tréninkový kemp po boku Larkina a Bertuzziho: „Dělám všechno pro to, abych se u nich udržel. Je možné, že vedle sebe začneme novou sezonu. Ale nechci předbíhat, je to ještě daleko.“



V přípravném duelu proti Buffalu (6:2) nebodoval. Na branku vyslal čtyři střely, rozdal stejný počet hitů a na ledě strávil nejvíce času (19:25) ze všech útočníků Detroitu.

Dobré znamení, ovšem před Zadinou pořád zůstává spousta práce.