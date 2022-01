Palát asistoval u vítězné branky, Zegras se blýskl lakrosovým gólem

Po pětizápasové pauze kvůli zranění v horní části těla se do sestavy obhájců Stanley Cupu vrátil český útočník Ondřej Palát (16:19, 0+1, +/-: 0, 3 střely) a hned týmu pomohl k vítězné brance v domácím souboji proti New Jersey.

Rodák z Frýdku-Místku v 52. minutě za smírného stavu 2:2 při útočné akci přenesl hru na pravou stranu odkud zakončoval Brayden Point a puk do sítě dorazil před bránou neobsazený Anthony Cirelli. Střelec rozdílové branky si tak napravil chuť po neproměněném trestném střílení ze druhé dvacetiminutovky.

Podobně jako Palát se do sestavy Tampy Bay vrátil i obránce Jan Rutta (19:08, +/-: 0, 1 střela), jenž chyběl pro změnu v předchozích třech duelech. Na marodku byl naopak kvůli koronavirovému protokolu zapsán ruský forvard Nikita Kučerov. Za hostující Devils v sestavě nechyběl Pavel Zacha (14:24, +/-: 0, 1 střela).

V prosinci se talentovaný mladík Anaheimu Trevor Zegras v NHL proslavil svým lobem zpoza brány, po kterém proti Buffalu pohotově zakončoval Sonny Milano. Ve čtvrtečním duelu na ledě Montrealu pak 20letý Američan pro změnu sám udeřil lakrosovým zakončením po výpadu zpoza brány.

Běžela 22. minuta utkání a Ducks tak zvýšili své průběžné vedení už na 4:1. Devátý hráč draftu 2019 navíc neřekl své poslední slovo, když ještě ve druhé třetině skóroval podruhé. Anaheim tak odcházel podruhé do kabin za vedení 5:2.

Trápící se Canadiens, kteří okupují poslední místo tabulky Východní konference i celé NHL, v závěrečné třetině dokázali už jen snížit na nejtěsnější rozdíl. Dva body však putovaly do Anaheimu, jemuž k výsledku 5:4 kromě zmiňovaného Zegrase (2+0) nejvíce pomohl Troy Terry (1+2).

Den po drtivé porážce 0:6, kdy je hráči Calgary zasypali 62 střeleckými pokusy, se Columbus namotivoval k zlepšenému výkonu a porazil 5:3 Rangers. Úvod duelu tomu ovšem příliš nenasvědčoval poté, co New York rychle odskočil do dvoubrankového trháku. Prosadili se Artěmij Panarin a Barclay Goodrow.

Ještě v prvním dějství se ale Blue Jackets podařilo srovnat a ve druhé hrací části dokonali obrat. Dvakrát se prosadil centr Boone Jenner. Český útočník domácích Jakub Voráček (15:31, -1, 3 střely) tentokrát zůstal bez bodu, v sestavě Rangers chyběl zraněný forvard Filip Chytil naopak šanci dostal obránce Libor Hájek (13:00, +1, 1 střela). Kromě porážky fanoušky Rangers mrzelo i odstoupení hvězdného beka Adama Foxe, jenž zamířil do kabin v úvodu třetí třetiny po dohrání od soupeře.

Na nedávných sedm proher v řadě hokejisté Edmontonu navázali už třetí výhrou. Naposledy Oilers uspěli 3:2 po samostatných nájezdech nad Nashvillem. Jediným úspěšným exekutorem rozstřelu byl hvězdný forvard Connor McDavid, jenž skóroval i v řádné hrací době.

Kanadský celek v ní dvakrát dotahoval ztrátu. V úvodní třetině otevírací branku Filipa Forsberga vymazal zmiňovaný McDavid a na gól Matta Duchenea z 29. minuty kontroval obránce Evan Bouchard. Ve stejný den vedení Edmontonu oznámilo podpis ročního kontraktu s kontroverzním útočníkem Evanderem Kanem, který skončil v San Jose z disciplinárních důvodů.

V nájezdech se rozhodovalo i utkání mezi Ottawou a Carolinou. Shodou okolností byl stav rovněž smírný 2:2 a rozstřel měl také jediného úspěšného exekutora, jímž byl hostující Andrej Svečnikov.

V řádné hrací době byli ale blíže úspěchu Senators po gólech Nicka Paula a Alexe Formentona. Hurricanes zachránil vyrovnáním až v 57. minutě Švýcar Nino Niederreiter. Výhru po nájezdech tak nakonec mohl slavit i jediný český účastník zápasu Martin Nečas (18:23, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky NHL:

St. Louis Blues St. Louis Blues : Calgary Flames Calgary Flames 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) Góly:

06:15 Saad (B. Schenn, Krug)

13:59 B. Schenn (Mikkola)

29:57 Saad (Perron, B. Schenn)

44:10 Kyrou (R. Thomas, M. Scandella)

59:03 R. O'Reilly (Tarasenko) Góly:

10:34 Backlund (Mangiapane) Sestavy:

Husso (Binnington) – Parayko (A), Mikkola, Faulk, Krug, Bortuzzo, M. Scandella – I. Barbašev, R. O'Reilly (C), Bučněvič – Tarasenko (A), R. Thomas, Kyrou – Perron, B. Schenn, Saad – Bozak, Sundqvist, K. Kostin. Sestavy:

Markström (Vladař) – R. Andersson, Hanifin, Ch. Tanev, Kylington, Gudbranson, Zadorov – M. Tkachuk (A), E. Lindholm, J. Gaudreau – D. Dubé, Backlund (A), Coleman – Mangiapane, Monahan (A), Lucic – B. Ritchie, Adam Ružička, T. Lewis. Rozhodčí: Luxmore, Kozari Počet diváků: 18096

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Seattle Kraken Seattle Kraken 1:2P (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1) Góly:

48:41 Malkin (Letang, Rust) Góly:

56:04 McCann (Vince Dunn, Marcus Johansson)

61:17 A. Larsson (Wennberg, Järnkrok) Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Marino, M. Pettersson, Ruhwedel, Matheson – Rust, Crosby (C), Guentzel – Kasperi Kapanen, Malkin (A), D. Heinen – Rodrigues, J. Carter, B. McGinn – D. Simon, Boyle, Aston-Reese. Sestavy:

Grubauer (Daccord) – A. Larsson, Giordano, Borgen, Vince Dunn, Lauzon, H. Fleury – Jordan Eberle (A), McCann, Marcus Johansson – Appleton, Gourde (A), Järnkrok – Donskoi, Wennberg, Blackwell – Sheahan, Kuhlman, Donato. Rozhodčí: Ghislain Hebert, Chris Schlenker – Michel Cormier, Scott Cherrey Počet diváků: 18 228

New York Islanders New York Islanders : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Góly:

57:56 Barzal (Nelson, Bailey)

59:41 Cizikas (M. Martin, Clutterbuck) Góly:

17:05 Byfield (Athanasiou, D. Brown)

39:55 Athanasiou (Kopitar, Doughty)

59:25 A. Kempe (Kopitar, T. Moore) Sestavy:

Varlamov (I. Sorokin) – Mayfield, Pelech, Dobson, Chára, Greene, Salo – Bailey, Barzal, A. Lee – Palmieri, Nelson, Beauvillier – Wahlstrom, Pageau, Parise – Clutterbuck, Cizikas, M. Martin. Sestavy:

C. Petersen (Quick) – Doughty, M. Anderson, M. Roy, O. Määttä, Durzi, Björnfot – A. Kempe, Kopitar, Iafallo – Arvidsson, Danault, T. Moore – D. Brown, Byfield, Athanasiou – Kaliyev, B. Lizotte, B. Lemieux. Rozhodčí: W. McCauley, D. Morton –

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Góly:

15:32 Copp (Wheeler, Dubois) Góly:

13:23 J. T. Miller (Boeser, Elias Pettersson)

25:25 J. T. Miller (Boeser, L. Schenn)

32:55 J. T. Miller (Ekman-Larsson, L. Schenn)

41:08 Boeser (J. T. Miller, Q. Hughes)

54:00 Elias Pettersson (T. Myers, B. Hunt) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – N. Schmidt, Dillon, Pionk, Beaulieu, Heinola – Wheeler, Scheifele, Copp – Connor, Dubois, Perfetti – Poganski, Lowry, P. Stastny – Vesalainen, Harkins, J. Svečnikov. Sestavy:

S. Martin (Halák) – T. Myers, Ekman-Larsson, Poolman, Q. Hughes, L. Schenn, B. Hunt – Boeser, J. T. Miller, Podkolzin – Höglander, Elias Pettersson, Garland – Motte, Lammikko, Highmore – Justin Bailey, Dickinson, Chiasson. Rozhodčí: Dwyer, Dunning – Berg, Knorr Počet diváků: 250

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:5 (0:3, 2:2, 2:0) Góly:

21:15 Evans (R. Pitlick, Josh Anderson)

29:54 Lehkonen (M. Hoffman, Toffoli)

41:24 Evans (R. Pitlick)

54:02 Dauphin Góly:

08:14 S. Carrick (Steel, B. Robinson)

15:12 Fowler (T. Terry, Shattenkirk)

17:06 T. Terry (Fowler, Shattenkirk)

21:25 Zegras (Silfverberg, Benoit)

34:04 Zegras (T. Terry, Drysdale) Sestavy:

Primeau (21. Montembeault) – D. Savard, Chiarot (A), Petry (A), Kulak, Ch. Wideman, A. Romanov – Toffoli, Suzuki (A), Lehkonen – M. Hoffman, Poehling, Dauphin – Josh Anderson, Evans, R. Pitlick – C. Paquette, Vejdemo, Pezzetta. Sestavy:

Stolarz (J. Gibson) – Manson (A), Fowler, Drysdale, H. Lindholm, Shattenkirk, Benoit – T. Terry, Getzlaf (C), Rakell – Silfverberg, Zegras, Henrique – Lettieri, Lundeström, Comtois – B. Robinson, S. Carrick, Steel. Rozhodčí: Anderson, Meier – Deschamps, Smith

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Nashville Predators Nashville Predators 3:2N (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

19:28 McDavid (Nugent-Hopkins, Nurse)

34:48 Bouchard (Devin Shore, D. Ryan)

McDavid Góly:

05:07 F. Forsberg (A. Carrier, Mikael Granlund)

28:32 Duchene (F. Forsberg, Benning) Sestavy:

Koskinen (S. Skinner) – Bouchard, Nurse (A), Ceci, Keith, Lagesson, K. Russell – Yamamoto, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Puljujärvi, Draisaitl, Foegele – Kassian, R. McLeod, Hyman – Sceviour, D. Ryan, Devin Shore. Sestavy:

Saros (Rittich) – Ekholm (A), A. Carrier, Benning, Josi (C), Borowiecki, Tennyson – Duchene, Mikael Granlund (A), F. Forsberg – Trenin, Sissons, Jeannot – Kunin, Johansen, Cousins – Tomasino, McCarron, Luff. Rozhodčí: Markovic, Rank – Toomey, Mills Počet diváků: 9 150

Florida Panthers Florida Panthers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Góly:

19:32 Barkov (A. Lundell)

21:18 S. Bennett

59:06 Marchment

59:31 S. Bennett (Huberdeau, Barkov) Góly:

07:51 Whitecloud (Janmark, Theodore) Sestavy:

S. Knight (Bobrovskij) – Weegar, Ekblad (A), Forsling, Gudas, Lucas Carlsson, Montour – Verhaeghe, Barkov (C), Tippett – Huberdeau (A), S. Bennett, Duclair – Marchment, A. Lundell, S. Reinhart – Lomberg, Luostarinen, Vatrano. Sestavy:

Lehner (Brossoit) – Hague, Pietrangelo (A), Theodore, Whitecloud, McNabb, Coghlan – Pacioretty, Stephenson, Mark Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Janmark, N. Roy, Dadonov – Patrick, Kolesar, W. Carrier. Rozhodčí: Rehman, O'Rourke – Suchánek, Tobias Počet diváků: 15 400

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : New York Rangers New York Rangers 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) Góly:

05:49 Nyquist (Laine, Jenner)

07:28 Jenner (Werenski, O. Bjorkstrand)

26:18 Kuraly (Domi, Werenski)

32:27 Jenner (Laine)

57:46 Kuraly (Werenski, Jenner) Góly:

01:29 Panarin (A. Fox, R. Lindgren)

04:44 Goodrow (B. Schneider, Panarin)

47:12 Zibanejad (Panarin, B. Schneider) Sestavy:

Korpisalo (Merzlikins) – Peeke, Werenski (A), Bayreuther, Gavrikov, A. Boqvist, Bean – Nyquist, Jenner (C), Laine – O. Bjorkstrand (A), Sillinger, Domi – Bemström, Roslovic, J. Voráček – Činachov, Kuraly, E. Robinson. Sestavy:

A. Georgijev (Šesťorkin) – A. Fox, R. Lindgren, Trouba (A), K'A. Miller, B. Schneider, Hájek – J. Gauthier, Zibanejad (A), Kreider (C) – Goodrow, R. Strome, Panarin – Dryden Hunt, M. Barron, Lafreniere – Reaves, K. Rooney, McKegg. Rozhodčí: Sutherland, MacDougall – MacPherson, Murchison Počet diváků: 14 878

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Góly:

21:46 Killorn (Hedman, Stamkos)

34:16 M. Joseph

51:55 Cirelli (B. Point, Palát) Góly:

04:33 Severson (Bratt)

50:55 J. Hughes (Bratt, Severson) Sestavy:

Vasilevskij (B. Elliott) – C. Foote, Hedman (A), Sergačjov, McDonagh (A), Rutta, Claesson – Cirelli, B. Point, Palát – M. Joseph, Stamkos (C), Killorn – Perry, Bellemare, Maroon – Raddysh, Colton, Katchouk. Sestavy:

J. Gillies (A. Schmid) – Severson (A), Siegenthaler, P. K. Subban, Graves, Ty Smith, Colton White – Bratt, J. Hughes (A), Šarangovič – Tatar, N. Hischier (C), Zacha – Vesey, Mercer, A. Johnsson – Bastian, J. Boqvist, Kuokkanen. Rozhodčí: St. Laurent, South – Nagy, Kelly Počet diváků: 19 092