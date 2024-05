Překonal deprese, stal se inspirací. Ingram dostal cenu za oddanost hokeji

Tehdy byl Ingram ještě hráčem Nashvillu, Coyotes ho získali krátce před začátkem sezony 2022/23. „Tohle je práce, která se moc lidem nenaskytne, a já do toho vložil 22 let svého života. Takže budu navždy vděčný Nashvillu, Arizoně, hokeji i celému hokejovému světu za to, jak mi s tím všichni pomohli,“ prohlásil Ingram, který v tomto ročníku odchytal 50 zápasů a s šesti nulami vedl ligové statistiky.

Generální manažer Arizony Bill Armstrong ocenil Ingrama nejen za to, jak si po návratu na led úspěšně vedl mezi tyčemi. „Zároveň se stal inspirací pro hokejisty na celém světě. Jeho příběh zdůrazňuje, jak je v nejtemnějších chvílích života důležité hledat a najít podporu,“ prohlásil manažer klubu, který bude od příštího ročníku NHL hrát v Utahu.

Kandidáty na Bill Masterton Trophy nominuje každý z 32 klubů NHL. Ve finální tříčlenné nominaci byli ještě švédský obránce Oliver Kylington z Calgary, který taktéž bojoval s psychickými problémy, a dánský brankář Frederik Andersen z Caroliny. Ten se do ligy vrátil po potížích s krevní sraženinou.

Žádný český hráč letos ve výběru nebyl. Jako jediný dosud cenu za oddanost hokeji získal Jaromír Jágr v sezoně 2015/16 v dresu Floridy.