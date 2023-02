Vejmelka opět exceloval, trenér chválil. A spekulace o výměně z Arizony sílí

Vejmelka měl, jak je za defenzivou Coyotes už dobrým zvykem, hodně práce. Zastavil devětadvacet střeleckých pokusů, oba góly inkasoval v prostřední dvacetiminutovce.

Nejprve nedosáhl na přesilovkovou bombu Romana Josiho, přes perfektně clonícího Ryana Johansena neviděl téměř nic. V čase 28:58 lovil puk ze sítě po střele Coltona Sissonse, který zařídil domácím vedení 2:1.

Ve zbytku utkání šestadvacetiletý rodák z Třebíče branku zavřel. Spoluhráče několikrát podržel a zároveň s nadšením sledoval, jak třemi přesnými zásahy otáčí nepříznivé skóre.

„Ve druhé třetině jsme byli pod velkým tlakem, skoro vůbec jsme neměli puk. Pak jsme ukázali charakter, na kluky jsem hrdý. Konečně jsme uspěli i venku,“ spokojeně pokyvoval hlavou Tourigny.

Také už bylo na čase. Vždyť Arizona uspěla na stadionu soupeře poprvé od třiadvacátého listopadu, kdy překvapivě zvítězila v Carolině. Mezitím posbírala až neuvěřitelných osmnáct porážek v řadě!

„Jsme zklamaní. Nehráli jsme špatně, ale doplatili jsme na neproměněné šance. Bohužel nám to tam tentokrát nenapadalo,“ povzdechl si John Hynes, kouč Nashvillu.

„Odehráli jsme opravdu povedený zápas. Bylo to těžké, soupeř si počínal velmi organizovaně. Zapotili jsme se, museli jsme zablokovat spoustu střel,“ vyprávěl zámořským novinářům Vejmelka

V Bridgestone Areně měl o motivaci postaráno. Vždyť před osmi lety si jej v pátém kole draftu (145. místo) vybrali právě Predators, kteří mu nikdy nedali pořádnou šanci.

Ve třech vzájemných duelech předchozí sezony navíc český reprezentant nijak zvlášť neexceloval. Dohromady inkasoval dvanáctkrát, navíc si odnesl mizernou úspěšnost zákroků (79,7 %).

„Zápasy proti Nashvillu beru trochu jinak. Jsem rád, že jsem proti nim konečně uspěl. Získali jsme cenné dva body,“ líčil.

V sezoně vychytal už patnácté vítězství, za obranou slabé Arizony si opakovaně počíná opravdu solidně. A někteří ambicióznější soupeři jej velmi bedlivě sledují.

„Nic s tím neudělám, jsou to jen spekulace. Pokud by existovala šance jít do týmu, který může vyhrát Stanley Cup, byl by to další splněný sen. Ale stejně rád budu za pokračování v Arizoně,“ řekl Vejmelka v rozhovoru pro iDNES Premium.

O posílení brankoviště před vyřazovací částí uvažuje hned několik mužstev. Vejmelkovo jméno se spojuje třeba s Vegas, nejčastěji se objevují spekulace o možném přesunu do Los Angeles.

Druhý tým Pacifické divize zatím marně hledá spolehlivou gólmanskou jedničku. Jonathan Quick už má nejlepší roky za sebou, Cal Petersen se po nepovedeném začátku sezony dokonce přesunul na farmu.

Nejvíce prostoru překvapivě dostává Pheonix Copley, který má i v jedenatřiceti letech s NHL minimální zkušenosti.

Brankář Arizony Karel Vejmelka zasahuje v utkání s Nashvillem.

„Vejmelkův příchod by dával smysl. Má formu, navíc by nezabíral moc místa v platovém stropu,“ připomněl smlouvu bývalého gólmana brněnské Komety (2,75 milionu ročně, na další dvě sezony) novinář Michael Russo z The Athletic.

„Pokud bych byl Karlem, nevím, jestli bych chtěl jít jinam. Má jasnou pozici, chytá skvěle. V jiném týmu by začínal víceméně od nuly a místo by si musel vydobýt,“ nabídl pro iDNES.cz odlišný pohled bývalý brankář Michal Neuvirth.

Jeho krajan není jediným hráčem Coyotes, o něhož Kings údajně stojí. Zajímají se také o talentovaného obránce Jakoba Chychruna, který kvůli možnosti výměny proseděl poslední dvě utkání na tribuně.

„A zůstane tam, dokud se něco nestane,“ prozradil kouč Tourigny.

Vejmelkovu situaci zatím blíže nekomentoval, ale v zámoří se spekuluje, že by oba hráči mohli být součástí větší výměny mezi oběma celky.