Houstone, máme problém! Bezdomovci Coyotes volají o pomoc, zatrhli jim skládku

Předem je vhodné říci, že hokej v Arizoně už dávno neměl být. Jeden chybující majitel za druhým, dlouhodobě mizerná návštěvnost, kterou překonávají i některé evropské týmy.

Nemluvě o poslední sezoně, jež byla z pohledu Coyotes vskutku ostudná. Výsledkově patřili k nejhorším, navíc domácí zápasy hostili v kampusu Arizona State University, jejíž tamní Mullett Arena pojme sotva přes čtyři a půl tisíce diváků.

Na první pohled může být záhadou, proč NHL vůbec k působením v podobném azylu dala svolení. Jenže mrkněte se znovu. Jistý Gary Bettman, léta nejmocnější muž soutěže, totiž pouštní celek z jakéhosi důvodu zbožňuje.

Vychází mu vstříc, jak to jen jde. K srdci mu přirostl v době, kdy mu šéfoval. To když tehdejší vlastník Jerry Moyes vyhlásil bankrot, vedení klubu spadlo pod ligu a Bettman plnil roli jakéhosi detašovaného předsedy.

Už se zdálo, že po přechodném období a vystěhování z Glendale nastanou pro arizonské mužstvo lepší časy. Vznikl velkolepý plán na stavbu nové haly v Tempe, kde mimochodem sídlí i zmíněná arizonská univerzita.

Návrh zněl lákavě. Předměstí Phoenixu by získalo kromě týmu NHL i parádní zimní stadion financovaný ze soukromých zdrojů, nemuselo by za něj dát ani dolar. Jako bonus by se zbavilo páchnoucí skládky, na jejímž místě by se o pár let později proháněli elitní hokejisté.

Ovšem občanské referendum rozhodlo jasně (a překvapivě): „My vás tu nechceme!“

Součástí návrhu totiž byla i daňová úleva v hodnotě půl miliardy dolarů. Ta byla nakonec pro odmítnutí projektu zásadní. Podle zpráv ze zámoří si totiž tamní obyvatele jednoduše mysleli, že by předměstí muselo velké peníze klubu zaplatit. Už jim nedošlo, že NHL by znamenala pro oblast v dlouhodobějším horizontu ohromné příjmy a příležitosti.

Zajímavé bylo, že majitel organizace Xavier A. Gutierrez v původním smutkem zahaleném prohlášení nezmínil, že by snad toužil Coyotes najít nový domov v Arizoně. O touze zůstat ve „Valley“ promluvil až po negativních reakcích.

„Moc nás mrzí, že voliči v Tempe náš návrh neschválili. (...) Příští sezonu odehrajeme v Mullett Areně. Jsme odhodlaní najít zůstat v Arizoně,“ sdělil v emailu klubovým permanentkářům.

Příští sezonu zřejmě ano, ale co pak? Ani Bettmanova trpělivost není věčná. A současní Coyotes lize moc pozitivního nepřináší. Varianta se stěhováním do - řekněme - připravenější lokace je velice reálná.

Nečekejte přesun do Kanady. Tamní trh a ekonomický potenciál není zdaleka tak velký jako o něco jižněji ve Spojených státech, chladné počasí a vysoké daně odrazují elitní hráče, navíc dlouhých třicet let už Stanley Cup nepřekročil severní hranici. Quebec City, tradiční zájemce při každé spekulaci o stěhování či rozšíření, zřejmě opět ostrouhá.

Daleko lepší vyhlídky mají velká americká města. Padají návrhy jako Kansas City nebo Salt Lake City. Kde by mohla mít NHL potenciál, naznačí pohled na složení elitních soutěží v dalších zámořských sportech.

Klub v basketbalové NBA, baseballové MLB i lize amerického fotbalu NFL, ale nikoliv v NHL, mají v Clevelandu, Houstonu a Atlantě.

Zatímco Cleveland se v konverzacích o novém domově pro Coyotes často nezmiňuje, další dvě města létají vzduchem téměř všude. U Atlanty by nešlo o žádnou novinku, na nejlepší hokej v ní mohli fandové chodit už ve dvou érách. Jenže projekt Flames vydržel jen osm let a Thrashers pouze o tři roky déle.

Zkusit to do třetice by smysl dávalo, vždyť Georgia je státem s nejvyšším počtem obyvatel bez týmu ve všech zmíněných čtyřech ligách.

Ovšem „favoritem“ je nyní Houston, který by mohl kojotí volání o pomoc vyřešit celkem elegantně. Bohatá oblast se sportovním duchem. K tomu rivalita s Dallasem by byla vítaným oživením.

Mimochodem Coyotes se do nejlidnatějšího texaského města už jednou málem přesouvali. Před deseti lety se o to pokoušela skupina v čele s Waynem Gretzkym, leč bezúspěšně. V devadesátkách byla na stole varianta, že by se snad mohli na jih stěhovat Edmonton Oilers.

Třeba Houstonu vyjde sen o špičkovém hokeji už brzy, pro NHL by šlo o vítanou změnu.