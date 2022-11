Hrajte měsíc venku a my vám uděláme šatny. Arizona na pokraji stěhování

Když se město Glendale rozhodlo neprodloužit smlouvu s Arizona Coyotes, klub si musel hledat nový domov. Ten našel v Tempe v areně Mullett, ovšem pouze na tři roky, s možností jednoletého prodloužení.

„A my jsme z této příležitosti nadšení,“ řekl prezident organizace Xavier Gutierrez o novém působišti. „Ale je to dočasné řešení a všichni by to tak měli chápat. V hlavě máme větší cíle,“ upřesnil.

Není výjimečné, že by klub NHL sdílel arénu například s farmářským týmem nebo i třeba s klubem z NBA. Tak se děje mimo jiné v Dallasu, Chicagu, Bostonu, u Islanders nebo v Los Angeles, kde se o plochu dělí jak hokejoví Kings, tak i basketbalisté Lakers a Clippers.

Jenže Coyotes ji sdílí s univerzitním klubem z Arizony, navíc mu musejí v mnoha ohledech ustupovat.

Nesmí odebírat jejich logo ze středového klubu, a to ani pouze graficky v televizních přenosech, nesmí na led umisťovat loga sponzorů, dokonce i o termínech zápasů rozhoduje hlavně univerzita.

Mullett aréna v Arizoně hostí zápasy jak Coyotes z NHL, tak také týmu místní univerzity.

I proto Coyotes odehrají dvacet z prvních 24 zápasů sezony venku, navíc doma odehrají jen deset zápasů v pátek nebo v sobotu.

Extraliga s lepší návštěvností Zatímco na Arizonu může chodit maximálně 5000 fanoušků, přičemž zatím zůstává využito pouze 4600 míst, na extraligové stadiony průměrně na jedno utkání zavítá 5112 fanoušků.

Ve větší aréně by se program pravděpodobně na návštěvnosti odrazil, při tak nízké kapacitě ne. Na každý ze čtyř dosavadních duelů dorazilo na Coyotes 4 600 fanoušků.

Takřka totožnými čísly se může chlubit například extraligový Liberec nebo Olomouc, v české nejvyšší soutěži má menší stadion než Arizona pouze Boleslav.

Jen tedy za vstupenky zaplatí v USA značně víc, v průměru 170 dolarů (4000 korun). Oproti minulé sezoně v Gila River aréně v Glendale musela Arizona takřka dvojnásobně zdražit.

Díky spolupráci s místní univerzitou vymysleli Coyotes speciální program, ve kterém uvolní až 400 míst na každé utkání za speciální studentskou cenu - 25 dolarů (600 korun).

„Chtěli jsme hokej a naši organizaci představit zdejším skvělým studentům. Jedná se o největší veřejnou univerzitu v zemi. Je pro nás neuvěřitelná příležitost studenty sem přivést a vytvořit z nich celoživotní fanoušky klubu,“ komentoval Gutierrez.

„Máme opravdu skvělé fanoušky, nadšené pro tým, nadšené pro hokej. Očekávám skvělou atmosféru při každém zápase. Myslím, že to bude aréna, ve které bude pro soupeře těžké vyhrávat,“ myslí si útočník týmu Travis Boyd.

Hned při prvním zápase proti Winnipegu to na tribunách žilo, díky blížícímu se Halloweenu přišli fanoušci v převlecích mimoňů, ale také banánu nebo ananasu. Atmosféra rozhodně nezklamala.

„Je samozřejmě rozdíl mezi pěti a dvaceti tisíci diváky. Je to divné, ale vlastně skvělé,“ reagoval smíšeně útočník Jets Cole Perfetti.

Hráči Winnipegu se museli spokojit s dočasně vybudovanou šatnou na chodbě. Koneckonců i ta domácí rozhodně nesnesla ani náznak přísnějších parametrů.

„Pokud se upnete na prostředí, šatnu nebo cokoli jiného, budete rozrušení a zbytečně si snížíte šanci na vítězství,“ pronesl Blake Wheeler z Winnipegu, který slavil s týmem vítězství 3:2 v prodloužení.

A právě na šatnách se v období venkovních zápasů Coyotes usilovně pracuje. Majitel klubu Alex Meruelo do jejich vybudování údajně investoval třicet milionů dolarů. I tak se z nich budou chtít Coyotes stěhovat, ideálně před sezonou 2025/26, na kdy se plánuje dokončení nové haly.

Koneckonců peníze jsou téma, které Arizonu doprovází celou dobu jejího působení v NHL. I proto s ní komisionář ligy Gary Bettman tak sympatizuje, což dokládá také jeho tvrzení, ve kterém Coyotes přislíbil pořádání All-Star game i draftu do NHL, přestože o nové aréně nikdo nic neví.

Do Arizony, respektive Phoenixu se přestěhoval klub z Winnipegu v roce 1996. Jets se nacházeli v těžké finanční situaci, hlavní sponzorská firma se přestěhovala do Calgary, lize navíc nevyhovovala místní aréna.

Nejenom, že se nedařilo ji zaplňovat, v hledišti byla i taková místa, ze kterých sledovat dění na ledě bylo velmi obtížné. Pro potřeby NHL totiž musel klub navýšit kapacitu haly, ta narostla na téměř 15 400 míst.

A právě v Arizoně může na zápasy chodit maximálně pět tisíc diváků. Nejen pro klub, ale také pro ligu není dlouhodobě udržitelné držet v NHL tým s tak nízkou návštěvností na domácí zápasy.

Winnipeg v devadesátých letech nebyl schopný předložit plán na výstavbu nové arény, kde by hrál své domácí zápasy. V Arizoně o stavbě nového domova rozhodne květnové referendum.

Pokud zamítne budování haly v městě Tempe, bude to znamenat značné komplikace pro Coyotes. Dá se předpokládat, že pokud by organizace záhy nenašla jinou možnost, hrozilo by jí stěhování.