Neskutečný Vejmelka. Jak brankář Arizony trápil hvězdy a kouč ho chválil

„Všichni víme, čeho je Toronto schopné. Jak jsou kvalitní, jaké mají ambice. Proto jsem na náš tým fakt hrdý, jezdili jsme po zadku,“ konstatoval s úsměvem útočník Christian Fischer, který si připsal gól a asistenci.

A nepřeháněl.

Hráči Coyotes si proti jednomu z aspirantů na Stanley Cup obětavě lehali do střel, rozdali dvacet tři hitů a důkladně čistili prostor před českým brankářem.

„Makali jsme a dávali jsme důležité góly. Kluci opravdu prahli po vítězství. A po celý zápas blokovali rány, čímž jsme to kvalitnímu soupeři ohromně ztížili,“ těšilo trenéra Andrého Tourignyho.

Vejmelka sám odrazil dvacet šest pokusů Maple Leafs. Vynuloval například hvězdného útočníka Austona Matthewse, který se ho pokoušel překonat hned čtyřikrát.

Jako první gólman v probíhající sezoně NHL navíc překročil hranici sta úspěšných zákroků. Ze sto dvaceti tří střel pak dostal třináct branek.

Podívejte se, jak se hráči Arizony radovali po premiérové výhře:

Nejobtížnější byl pro něj duel proti Pittsburghu.

Tým kolem Sidney Crosbyho na něj vyslal přes padesát střel, a ačkoliv Arizona prohrála vysoko 2:6, Vejmelkův výkon trenér vyzdvihl: „Karel chytal neskutečně.“

V pouštním městě je jasnou jedničkou a oporou. V posledním zápase proti Torontu byl dokonce blízko své druhé nule v NHL. V 53. minutě se ovšem trefil William Nylander, na kterého navázal vyrovnávací trefou Mitch Marner.

Coyotes si ale dvěma rychlými góly v poslední dvouminutovce vzali vedení zpět a poprvé v sezoně vyhráli.

„Kluci ukázali velkou odolnost,“ ocenil kouč Tourigny. „Když se dostanete pod tlak a ztrácíte, je to samozřejmě mentálně náročné. Proto mám takovou radost z toho, co se dělo na střídačce. Máme dobré lídry, klíčoví kluci se do toho vložili.“

A narážel tím také na bývalého brankáře brněnské Komety, který je obklopený mladým týmem bez věhlasných jmen.

I proto je Arizona považována za outsidera soutěže a skalpem hvězdami napěchovaného Toronta kdekoho zaskočila.

„Víme, jak nás ostatní vnímají. Ale klukům jsem jasně řekl: Tohle nás nezajímá. Staráme se o dění v šatně, o to, abychom se každý den zlepšovali. A abychom překvapovali,“ přiblížil obránce Shayne Gostisbehere.

Na ledě Toronta se jim ovšem mimořádně daří. Coyotes totiž z kanadského města odjížděli naposledy bez bodu 17. října 2002. A série pokračuje dál.

Na senzační výhru mohou navázat v noci na pátek, kdy se střetnou s Montrealem.