Hrát hokej v poušti? Zimák je všude stejný, říká Vejmelka

Takže vaše hodnocení charitativní akce Hvězdy 2022 asi bude pozitivní.

Určitě. Byla to super akce, díky které jsem si mohl připomenout hokejové začátky. Myslím, že se to povedlo a všichni si to užili. Atmosféra byla vynikající a pro nás dopadl pozitivně i výsledek (vítězství 7:6). A když se končí vítězně, tak je to vždycky fajn.

Pro gólmany jsou exhibice trochu jiné. Zatímco hráči v poli se mohou vyblbnout, vy stále musíte dělat svou práci – chytat puk.

Máte pravdu, že exhibice je vždy specifická. Řešíte při ní spoustu nezvyklých situací. Ale já jsem si to moc užil a jsem rád, že jsem mohl být toho všeho součástí.

Nezvyklí byli také soupeři. Vedle hokejistů proti vám nastoupily i fotbalové legendy: Patrik Berger nebo Vladimír Šmicer. Jak jim to šlo?

Bylo vidět, že kluci na tom nestáli poprvé. Rozhodně nezklamali. I diváci se museli bavit tím, co předváděli. Takže mě osobně moc překvapili. Myslím, že ukázali kvality a to, že pořád v sobě mají sportovního ducha. A zvládnou to nejen na trávníku, ale i na ledě.

Byl některý z bývalých fotbalových reprezentantů vaším sportovním vzorem, nebo je hokej přeci jen příliš odlišný?

Vzor vyloženě ne. Ale známá jména – jako Jana Kollera či Tomáše Ujfalušiho – jsem samozřejmě sledoval. Takže pro mě byla čest je osobně poznat a být s nimi v jednom týmu. I z tohoto pohledu jsem si to užil.

A to i přesto, že se v horkém letním počasí musíte navléct do kompletní výstroje, v níž se navíc řádně zpotíte?

Je to rutina, jako každý rok. V přípravě je to pokaždé stejné. Ale já už jsem na ledě tři týdny, takže pro mě to nebylo nic nového.

Jak bude probíhat vaše další příprava?

Ještě zhruba dva týdny budu trénovat jako do teď. A pak se přesunu do Arizony.

Vejmelka a Zlatá hokejka Žádný jiný brankář nevystoupal v uplynulém ročníku prestižní ankety Zlatá hokejka tak vysoko jako šestadvacetiletý třebíčský odchovanec Karel Vejmelka. A není divu. Vejmelka, který obsadil sedmou příčku, totiž má za sebou doslova přelomový rok. Někdejší opora brněnské Komety si coby nováček Arizona Coyotes skvělými výkony hlasitě řekl nejen o místo týmové jedničky v NHL, ale také o nový tříletý kontrakt. Navíc poté české reprezentaci po dlouhém desetiletém půstu pomohl k medaili z mistrovství světa, na šampionátu ve Finsku vychytal bronz. „Asi nikdo nepočítal, že to bude takhle probíhat,“ připouštíVejmelka. „Ale rozhodně se nechci upokojit tím, že jsem se v NHL udržel. Chci i nadále podávat stabilní výkony a pořád se posouvat,“ dodal.

Když jste před rokem do Ameriky odlétal jako nováček, mohl jste pouze překvapit. Bude pro vás letošní sezona náročnější, když jste nyní v roli brankářské jedničky Coyotes?

Nevím, jestli náročnější. Já do toho půjdu stejně jako loni. Moc se těším. Už vím, co mě zhruba čeká. Spoustu věcí už nebudu muset řešit jako minulý rok, kdy jsem pořád nevěděl, do čeho jdu. Ano, mám trochu jinou pozici. Ale půjdu si sezonu zase užít a samozřejmě budu chtít podávat ještě lepší výkony.

Jaké budou pro příští ročník NHL ambice? Arizona je stále braná jako tým, se kterým se nemusí až tolik počítat.

Samozřejmě ty nejvyšší. Ale zároveň jsme nohama na zemi. Víme, že tým nemá až takové kvality. V létě však proběhly nějaké změny a já věřím, že budeme kvalitnější než minulou sezonu. Očekávám, že budeme bojovat o play off. Bude to ohromně těžké, ale cíl je stejný jako každý rok.

Hodně lidí řeší, jaké to vlastně je, hrát hokejové zápasy v poušti. Co vy, už jste si na tento kontrast zvykl?

Je to dost specifické. Tím, že je to poušť, počasí je po celý rok krásné. A když je pak člověk na zimáku, jsou ty teplotní rozdíly docela veliké. Ale dá se na to zvyknout, já si to už spíš užívám.

Jaké je to naopak ve chvíli, kdy vás čeká trip do Kanady?

No, veliký rozdíl. Člověk se musí pořádně obléct, přibalit si nějaké věci navíc. Ale i to se dá zvládnout.

Chuť hrát hokej v třeskuté zimě nebo v horkém počasí je tedy stále stejná?

Jo, to nemůžete moc řešit. (usmívá se) Hraje se více méně ob den. A počasí není tak zásadní, protože zimák je všude stejný.

Zmínili jsme změny v kádru. Jak moc vám bude chybět český parťák Josef Kořenář, který se rozhodl dát přednost nabídce pražské Sparty a vrací se do Čech?

Pepa byl super parťák a přeju mu jenom to nejlepší do nové sezony v novém působišti. Takový je hokejový život, každý rok je sestava jiná. Nám navíc přibyli dva kluci (reprezentační beci Lukáš Klok a Ronald Knot – pozn. red.). Sice oba do obrany, ale budou tam další Češi. Takže z tohoto pohledu super.