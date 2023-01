Doba rekordů v NHL. Kam až cílí famozní Pasta, vyzrálý kovboj a maskovaný držák?

Pastrňák: Míň gólů? Kdo je chytrý, bere body dál

Na začátek rychlý vhled do historie NHL. Počet Čechů, kteří završili základní část s trojciferným bodovým součtem: Jeden. Jaromír Jágr, ale zato hned pětkrát v letech 1996, 1998, 1999, 2001 a 2006.

Jména krajanů s padesáti trefami za sezonu: Dvě. Jágr na jaře 1996, 2001 a 2006. A Milan Hejduk v roce 2003.

Václav Varaďa

Hubené šanony mimořádných českých ročníků může zanedlouho rozšířit David Pastrňák. Nyní má 45 startů a 63 (35+28) bodů. S aktuálními propočty cílí na 65 tref a 117 bodů. „David hraje fakt skvěle. On i Boston mají po změně trenéra stabilní formu,“ hodnotí Václav Varaďa. „David dávno není mladý kluk a Boston už není jen Bergeron s Marchandem. Lídrem na ledě je teď především Pastrňák.“

Varaďa v NHL pracoval deset sezon. Jeho obživou bylo hlavně strážení hvězd a nejnebezpečnějších hráčů soupeře – zkrátka plejerů Pastrňákova ražení. Z Varaďových zkušeností vyplývá, že se kumulace Pastrňákových zářezů zpomalí. „Ve druhé polovině sezony se týmy častěji dívají na tabulku, snaží se víc eliminovat top hráče soupeře. Nasazují proti nim speciální formace častěji než doposud,“ podotýká úspěšný hráč i kouč.

Jeho odhady dokreslují i předchozí Pastrňákova marná snažení o překonání padesátigólové a stobodové hranice. Na jaře 2020 mu smělý atak zhatila pandemie. Předchozí sezonu zlomený palec na ruce. A předtím tempo prostě neudržel. „V jeden moment dojde i letos k výkyvu ve skórování,“ odhaduje Varaďa. „Bude se na něj hrát těsněji, ale chytrý hráč tím pádem dostane větší možnost uvolňovat spoluhráče.“

Výhled sveřepějších obran a bodového úbytku se nemusí zcela vyplnit. „S mimořádnou zodpovědností lze rozdílové hráče NHL ve hře pět na pět ubránit, ale David může pořád dělat body v přesilových hrách,“ míní Varaďa. Statistiky mu dávají za pravdu.

Ze současných 63 bodů jich eso Bruins hned 26 nasbíralo v přesilovkách. „V nich může ještě dát dalších 15 až 20 gólů, což je fantastické číslo,“ počítá Varaďa.

Pastrňák navíc není do sebe zahleděná individualita, ale týmový hráč. Kolegové mu mohou v honbě za individuálními trofejemi i metami nezištně pomoct.

K vytvoření rekordů má našlápnuto. Tedy pokud nepočítáme Jágra...

Hronek: Bývalý kovboj, který si srovnal hlavu



Po nedávných rozpacích se na něj zase pějí ódy. Filip Hronek v Detroitu podtrhuje, že je nejschopnějším obráncem, kterého aktuálně český hokej má.

„Hróňa býval trochu kovboj, se kterým to bylo trošku těžší. Hodně myslel na ofenzivu, ale za poslední dva roky si srovnal hlavu a plní věci, které se od něj očekávají, i vzadu,“ přibližuje Jaroslav Špaček.

Jaroslav Špaček.

Dál už ho jen chválí: „Hraje výborně! Pozičně v obraně. Tým s ním na ledě nedostává tolik gólů. A stále podporuje útok, což byla vždy jeho devíza.“

Špaček je někdejší bek, který po báječné kariéře vychovává defenzivní nástupce. Hronka poznal v reprezentaci, kde pracoval jako asistent trenéra. V NHL odbruslil 880 zápasů. Moc povolanějších osob na problematiku vývoje obránců v tuzemsku nenajdete. „Mladé beky nastartujete v Americe na farmě. Tam pochopí, jak by měl vypadat hokej v mužském podání,“ povídá Špaček. „Některým to trvá déle, některým ne. S tím se ale Filip velmi rychle popasoval.“

Zakolísání nastalo až v minulé sezoně, v níž se dokonce párkrát nevešel do sestavy Red Wings. V rozjetém ročníku je to jiná písnička. Například ve 14 startech na přelomu listopadu a prosince si pětadvacetiletý obránce vylepšil statistiky o 16 bodů a jeho agent Michal Sivek pro Sport vyřkl odvážnou věštbu:

„Pokud mu to vydrží, máme blízko k tomu, aby se stal historicky nejproduktivnějším českým bekem v sezoně NHL.“

Hronkův sběr se trochu zasekl. Přibrzdila ho i nepěkná srážka s tvrďákem Reavesem z Minnesoty. Přesto po 44 startech vlastní 32 (7+25) bodů. Mezi obránci drží české maximum Tomáš Kaberle, který před 17 lety zakončil základní část s 67 body. Pokud jej chce Hronek trumfnout, už nesmí absentovat a především opět zintenzivnit přísun bodů.

„Zapojuje se do útoku ve hře pět na pět. Dokáže překvapit ze druhé vlny, kdy se stává čtvrtým útočníkem,“ všímá si Špaček. „Důležité je, aby hrál přesilovky, kde obránci sbírají nejvíc bodů.“

Z elitního komanda Red Wings však českého beka nyní vyšoupl Němec Seider. „A kdyby hrál v týmu, který produkuje hodně gólů, byl by bodově ještě úplně někde jinde,“ dodává Špaček.

Zdá se, že tenhle rekord letos odolá.

Vejmelka: Sen brankářů. Hodně práce, málo tlaku

Jen na dva muže v aktuální sezoně NHL svištělo víc puků. Karel Vejmelka přes devadesát procent pokusů kryl, v pokročilých statistikách vyhodnocujících chycené šance patří ke špičce soutěže. „Klobouk dolů před Karlem, co předvádí za takovým týmem,“ říká někdejší gólman Michal Neuvirth.

Gólman Arizony se nenápadně natahuje i po cifře, na kterou se deset let žádný český brankář v NHL nedostal – odchytat 60 zápasů v základní části.

Michal Neuvirth

Třeba zrovna Neuvirth v NHL odsloužil 11 sezon. Vystřídal čtyři kluby. Přes šedesátku se ale nikdy nepřehoupl. Z krajanů a kolegů se to naposled povedlo Ondřeji Pavelcovi ve Winnipegu. „Na takové číslo musíte být výborně kondičně připravený. K tomu i psychicky vyzrálý. Když se nedaří, můžete o všem zbytečně přemýšlet, hůř spíte, čímž si berete další síly,“ líčí Neuvirth.

„Navíc prakticky každý soupeř Arizonu přehraje. Karel je v permanenci, což je na druhou stranu sen každého gólmana. V Arizoně je navíc méně tlaku a menší očekávání. Po tréninku tam potkáte dva novináře, zatímco v Torontu nebo Montrealu na vás míří dvacet kamer.“

Na kopu mačů v ročníku může teoreticky zaútočit i jednička New Jersey Vítek Vaněček. Vejmelka, nejzaměstnanější gólman z rekordní české sedmičky v soutěži, je však nyní k vyhlížené hranici blíž.

Do NHL zamířil překvapivě před minulou sezonou z Brna a v Arizoně si záhy vychytal neochvějnou pozici. Vedení ho loni odměnilo tříletou smlouvou na 8,1 milionu dolarů. Nejde však jen o Vejmelkův um, ale také o konkurenci v týmu a o to, jakou strategii v nasazování brankářů preferují trenéři. U Coyotes platí za jasnou jedničku. Odchytal hned 33 z 45 dosavadních duelů.

Kombinace spolehlivosti a nevelké gáže z něj činí zajímavý obchodní artikl. Arizona se do play off rozhodně nepodívá a z kanceláří proudí zkazky, že by za Vejmelku mohli Coyotes získat výhodnou protihodnotu.

Případná výměna by ale zároveň Vejmelkův marš k šedesátce značně komplikovala, v novém týmu by zcela jistě neměl výsadní postavení. „Za dané peníze by byl posilou pro každý tým,“ soudí Neuvirth. „Pokud bych byl Karlem, nevím, jestli bych chtěl jít jinam. Má jasnou pozici, chytá skvěle. V jiném týmu by začínal víceméně od nuly a místo by si musel vydobýt.“