Volali na mě, ať jedu! Kubalík o nájezdu: Nezasunul jsem, jak jsem chtěl

Jaký to byl zápas?

První třetina byla z naší strany velmi dobrá, celkově jsme jim ale hodně věcí zbytečně dávali. Nejspíš z přemíry snahy. Poučíme se a příště se to nebude opakovat.

Neovlivnilo tým, že po zranění kolegy Chytila musel tým dohrávat na 11 útočníků?

Není to nic, na co bychom neměli být zvyklí nebo připravení. Nerozházelo nás to, spíš jsme museli dávat větší pozor na střídačce, abychom skákali na led, kdy máme.

Další den, další zraněný borec. Není toho už trochu moc?

Doufám, že už jsme si všechno vybrali. Není nic příjemného, když po prvním zápase jsou dva hráči s otazníkem a teď další. Snad bude Filip v pořádku a nebude to nic vážného. Potřebujeme každého hráče.

Co se stalo zhruba v polovině zápasu, kdy Kazachstán sahal po vyrovnání?

Kdybych proměnil nájezd, gól by nám hodně pomohl. Jenže se to otočilo, přišla obehraná klasika nedáš-dostaneš a chviličku byli na koni. Spoustu věcí jsme jim sami zbytečně nabídli.

Podívejte se na samostatný nájezd Dominika Kubalíka.

Jak byste popsali váš neproměněný nájezd?

Hned jsem měl jasno, že zakončím mezi nohy, při posledním svém nájezdu jsem takhle se štěstím dal. Neudělal jsem to špatně, jen jsem nezasunul tak, jak jsem měl.

Přesto končíte se dvěma góly. Je to pozitivum pro střelce?

Samozřejmě to pomůže, sebevědomí se nastartuje a přijde i klid na hokejce. S góly to z člověka vždycky drobet spadne. Je dobře, že se v přesilovkách prosadily obě formace a obě lajny fungují. Je ale úplně jedno, kdo góly dává. Jsem rád, že teď to napadalo mně, ale důležitá je výhra.