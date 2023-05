Zbořil chrlil hlášky: Nestrašte mě, už nechci platit. A Kozo, ty je šiješ!

Máte puk?

Joo, v kapse. Dojel mi pro něj David Tomášek, to od něj bylo hezký. Stihl jsem si zaskákat s fanoušky a dobrý.

Byl to jeden z těch hezčích gólů ve vaší kariéře?

Rozhodně. Podruhé v sezoně jsem se podíval, kam chci střílet, mám z toho dva góly. Asi bych měl koukat častěji. Pomáhá to. Nechali mi hrozného prostoru, úplně to otevřeli.

Jakub Zbořil vstřelil proti Kazachstánu první gól v národním týmu.

IIHF @IIHFHockey Top corner laser by Jakub Zboril. @narodnitym gets the lead. #CZEKAZ #IIHFWorlds @NHLBruins https://t.co/hFag4zofDP oblíbit odpovědět

Kde vystavíte puk?

Táta mně a bráchovi Adamovi udělal jako malým poličku, kde máme všechny medaile, poháry a trofeje, co jsme kdy vyhráli. Tak tam.

Je plná?

Hlavně od bráchy ze žákovských kategorií. Já vždycky žárlil, protože děda nám navíc za každý gól dával padesát korun. Adamovo prasátko bylo pořád plný, já tam měl sotva čtyři.

Proto teď tolik střílíte? Spolu s dalším obráncem Honzou Košťálkem patříte k nejaktivnějším střelcům.

Já chci vždycky každou akci ještě vyšperkovat, střela pro mě není první volba, hledám někoho druhého. Asi bych měl být víc sobec. Táta mě celou dobu očkuje, ať víc střílím, tak jsem si to vzal k srdci. Snažím se. A Kozy? Toho jsem se dneska ptal, co mu Kazachstánci udělali. To tam ostřeloval jak snajpr. Šil jednoho Kazacha za druhým (smích).

MS v hokeji 2023 servis iDNES.cz

Jestli by vás trenéři neměli pustit na přesilovku.

Už jsem se ptal, proč tam nejsem... Ne! Vůbec. Jsem na mistrovství světa poprvé, trenéři mě ještě chtěli vidět v Brně na Českých hrách a já jsem rád, že tu vůbec můžu být. Nekomplikuju si hlavu tím, kde nejsem. Soustředím se na to, kde hraju.

Hrajete na osm beků, není to složité?

Je to těžké, ale já si tuhle sezonu asi zvykl. Když už jsem za Boston hrál, hodně jsem toho v tom zápase naseděl na střídačce a na led chodil studenej... Asi dlouhodobá příprava na mistrovství (smích).

Jak vám sedí spolupráce s Michalem Jordánem?

Dobře! Je to dobrej rafan v soubojích. Brání, bojuje v rozích a když má puk, přihraje. Já chci zas mít na starosti rozehrávku. Sedlo si to.

Jaký byl zápas proti Kazachstánu?

Zajímavý. Jednodušší, přitom těžký.

Polevili jste ve druhé třetině?

Ne! Jen jsme se zbytečně nechali rozvášnit, jak nám nechali prostor, abychom si zkoušeli. Když vidíte tolik prostoru, chcete si to ťuknout. Jenže pak to blbě přeskočí a oni toho využívali. Rychle přečíslovali. To bylo prakticky jediné, co chtěli dělat.

Od třetí třetiny jste zas hráli lépe.

Řekli jsme si s klukama i bez trenérů, že stačilo, takhle hrát nechceme a ať to zjednodušíme.