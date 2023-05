Jalonen udělal při rozhovoru otočku. Musíme stát štěstěně čelem, vysvětloval

Výčet marodů a potíží v útoku hned při rozjezdu sledovaného turnaje nepěkně bobtná.

Den před začátkem šampionátu? Smejkal si na tréninku zlomil čelist, s níž ale dál hraje.

První zápas se Slováky? Otřesený Chlapík dosud marodí. Černoch mač dohraje, ale trápí ho koleno.

Druhý zápas s Kazachstánci? Centr Chytil po první třetině zůstává v kabině. „Je těžké říct něco o jeho stavu hned po zápase,“ pravil nejasně Jalonen po nedělní výhře.

Kazachstánský brankář Andrej Šutov zastavuje šanci českého útočníka Jiřího Černocha (48).

Přiblížíte, co se mu tedy aspoň přihodilo?

Dostal pukem do obličeje a necítil se potom moc dobře. Dali jsme mu prostor na oddech. Nejel do nemocnice, ale zůstal s týmem. Uvidíme zítra, jaká s ním bude situace. Ale jak říkám, nebylo mu dobře.

S jasnou výhrou jste spokojení?

To ano. Skóre vypadá dobře, ale nebyl to lehký zápas. Jestli měl soupeř po dvou třetinách deset střel? Bylo to moc. Tohle je přesně typ zápasu, kdy dominujete, držíte puk, ale pak to začnete přehánět a hrajete až příliš ofenzivně. Líbilo se mi ale, jak obránci, jaký vzkaz dali týmu a že musíme hrát lépe a s řádem. Ve třetí třetině jsme si už zápas pohlídali.

Co další pozitiva?

Je dobré, že nám fungovaly přesilovky, ve kterých jsme dali góly. Posílili jsme si sebevědomí. Líbilo se mi, jak hráli na téhle úrovni Kaut s Voženílkem, kteří na šampionátu nastoupili poprvé. Budeme je potřebovat.

Národní tým porazil ve druhém utkání mistrovství světa Kazachstán 5:1.

Máte recht. Zdravých útočníků ubývá. A na soupisku už nikoho připsat nemůžete. Nepříjemnost?

Teď už nemůžeme dělat žádné změny. Tohle byl plán. Měli jsme 14 útočníků, teď jsou všichni zapsaní a hrají. A jestli někdo z nich bude mimo zítra, nastoupí Beránek. Takže zase máme plnou soupisku. Sobotka je v centru, ale může hrát i na křídle. Není moc příjemné, že jsme se do takové situace dostali po dvou zápasech, ale tak to prostě je.

Hřejí aspoň dvě výhry na úvod?

Ano, to je dobré, že máme šest bodů po dvou utkáních. Teď už se těšíme na domácí tým, na domácí atmosféru.

Může být výhodou znalost jednotlivců z Lotyšsku? Dost jich hraje v extralize.

Nemyslím si. Je to stejné jako se Slováky, z nichž spousta hraje v Česku. Možná pro kluky je to jiné, ale celkově Lotyši hrají dobrý hokej, co jsem viděl. Mají dobrý tým, ale my se pokusíme přenést do zápasu naši vítěznou náladu.

Máte namyšleno, kdo bude proti Lotyšům chytat?

Zatím nevím. Měli jsme naplánované první dva zápasy. Sedneme si na hotelu a probereme to i celou sestavu.

Co říkáte na Lukáše Sedláka? Dva starty a bilance 3+2.

Má velké srdce. Je to bojovník, který tvrdě pracuje pro tým. Má dovednosti a proti Kazachstánu dal důležité góly.