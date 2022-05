Červenka: Nevykašlali jsme se na to. Do nájezdů jsme šli už nalomení

Co duel s outsiderem rozhodlo?

My jsme měli rozhodnout, aby se nemuselo hrát takhle do poslední minuty. Pak to tam spadlo. Nevím.

Přišel vám český výkon laxní?

Nevím. Nedokážu to tak rychle posoudit. Nějaké šance jsme si vytvořili. Nevím, jestli dost. Asi ne. Oni nehráli špatně, ale asi jsme si těch šancí měli vytvořit víc. Nebo dát víc gólů, aby to nedopadlo tak, jak to dopadlo.

Zabránit ostudě jste mohl v nájezdech i vy. Co k tomu chybělo?

Nevím. Na nájezdy už jde člověk psychicky nalomený, protože ten zápas měl téměř pod kontrolou. Tahal za delší konec, ale prostě je to nepříjemné. Musíme se oklepat a jít dál.

Řeknete týmu něco jako kapitán?

Určitě si sedneme, určitě budeme mluvit. Budeme to řešit.

Bylo rušno v kabině už v přestávkách mezi třetinami?

To, co se stalo v kabině, nebudu říkat ven. Věřili jsme, že utkání dotáhneme do vítězného konce. Což se nepovedlo. Rychle po zápase to neumím zhodnotit, je to čerstvé.

Jedná se o nejtěžší chvíle, které jste v reprezentaci zažil?

To si nemyslím. Turnaj je dlouhý, ale rozhodně musíme být lepší.

Třetí zápas na šampionátu, třetí nepřesvědčivý výkon. Je to vystřízlivění po vydařené přípravě?

Nejsem veselý, když se prohraje. Nemyslím si, že by se někdo na něco vykašlal. Nevím, budeme muset o tom mluvit, podívat se na určité věci.

Může být impulz pro tým přílet Davida Pastrňáka?

Je to skvělý hráč, ale nemůžeme čekat, že to jeden hráč vyřeší. Určitě nám pomůže, ale pokud se nepřidáme, tak sám vyhrávat zápasy nebude, i když bychom rádi.