Dostali jsme dělo, třeba by mohla střídačka víc žít, přemítá Blümel

Útočník se zatím zapsal bodově do statistik v každém utkání, na kontě má momentálně tři góly a dvě asistence. Produktivnější je z Čechů pouze Roman Červenka. Právě jemu nahrával na jediný gól při prohře 1:2 po nájezdech.

Blümel navíc bojuje o své místo v první formaci, kam se nabízí zařazení Davida Pastrňáka, který je ze zámoří na cestě do Tampere.

Prožili jste zápas blbec, jak se říká?

Jestliže nám Švédové dali facku, tak teď jsme dostali dělo. Záleží jen na nás, jestli vstaneme, překonáme to a půjdeme dál. Věřím, že tým na to máme dostatečně silný. Snad to obrátíme v náš prospěch.

Čemu přičítáte, že jste zvládli skórovat jen jednou?

Zakončení, s čímž se pojí i fakt, že jsme se málo tlačili do brány. Moc jsme to přehrávali, chtěli jsme dávat krásné góly, což úplně nešlo. Oni hráli na malém prostoru, pět hráčů před bránou. A pak to prostě nejde. Plyne z toho poučení, že i když budeme pálit z horších pozic, tak se nám může něco odrazit, můžeme to tečovat. I tak se dá vstřelit gól. Když s tím začneme, tak věřím, že se všechno otočí.

Rakousko zvítězilo nad samostatným Českem vůbec poprvé v historii. Bolí ztráta o to víc?

Prostě jsme prohráli zápas. Jediný rozdíl mezi porážkou se Švédskem a s Rakouskem je ten, že jsme tentokrát získali aspoň bod. Z proher se musíme oklepat. Jestliže chceme udělat nějaký úspěch, v což věřím, že chceme všichni, tak už teď musíme vyhrát každý zápas. A pak uvidíme, na co to bude stačit.

Už máte v hlavě, že v ohrožení je třeba i účast ve čtvrtfinále?

Ještě nejsme ani v půlce skupiny, takže je na to brzo. Je to těžké. Doufám, že to nikdo nemá v hlavě. Ve středu si nějakým způsobem odpočineme. Snad do sebe dostaneme takový ten drajv a budeme proti Lotyšům daleko lepší, živější, bojovat o každý puk.

Trápí vás víc slabý výkon než neuspokojivý výsledek?

To je druhá věc. Přišlo mi, že v prvních dvou zápasech v přípravě jsme Rakušany přehrávali. V Ostravě už to bylo trošku vyrovnanější, teď už to bylo vyloženě vyrovnané. Jestli chceme dostat Česko tam, kam v hokeji patří, tak prostě nemůžeme s Rakouskem hrát takové utkání.

Tým působí z tribuny trochu mdle...

Nesedím nahoře, tak nevím. Je těžké to hodnotit. Třeba je možné, že by mohla víc žít střídačka, mohli bychom se víc podpořit. Zase to ale beru tak, že jsme pořád na mistrovství světa a chceme tu všichni odevzdat totální maximum v každém zápase. Z plánovaných deseti zápasů můžeme sedm prohrát a skončit. Myslím, že teď je pořád čas, aby si každý sáhl do svědomí a řekl si, co může udělat lépe, abychom příští utkání vyhráli.

Přiletí David Pastrňák. Bral jste to tak, že hrajete o uhájení své pozice v elitní formaci?

Bral. Ale jestli jsem si o ni řekl, musí posoudit trenér.

Zvýšil tentokrát Kari Jalonen hlas?

Zavřeli jsme se v kabině a řekli jsme si k tomu pár věcí.

Potřebujete třeba i větší emoce od trenérů v průběhu utkání?

To vůbec. Myslím, že trenéři také na střídačce žijí. Neberte to tak, že bychom tam my vůbec nežili. Prostě nám chybí jedna věc, kterou neumím úplně popsat. Když ale porovnám naše výkony z Ostravy a ze Švédska proti zápasu s Rakouskem, tak tam něco schází. Máme den, abychom zjistili, co to je.

Možná nadšení? Větší jednota?

Vážně nevím, jak to mám popsat. Je to těžké. Věřím, že máme tak dobrou partu, že to zvládneme vyřešit a najít, v čem je problém. Snad pak budeme o to silnější.