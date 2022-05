ONLINE: Česko - Rakousko. Hokejisté nastoupí proti outsiderovi i s Kempným

Připravená do hry už je dosud poslední zámořská posila. Michal Kempný dorazil do dějiště šampionátu teprve v pondělí večer, ráno už se ale představil na tréninku a naskočí i do zápasu.

ONLINE: Česko - Rakousko Utkání sledujeme v podrobné online reportáži

„Na rovinu říkám, že jsem v nároďáku dlouho nebyl, chuť mám obrovskou a hrozně si vážím, že tu můžu být. Pomoct klukům a udělat úspěch,“ hlásí jedenatřicetiletý bek, který strávil většinu sezony na farmě Washingtonu v Hershey.

Vedení národního týmu ještě čeká na další přírůstky z NHL. Čechy zřejmě posílí i David Pastrňák, ten však případně naskočí nejdříve do čtvrtečního souboje s Lotyšskem. Řeší se přílet Tomáše Noska, Davida Kämpfa či Radka Faksy.

S Rakouskem, dnešním soupeřem, se hokejisté střetli relativně nedávno. Na Českých hrách zvítězili během prvního květnového dne nad svým jižním sousedem 4:1, mimochodem hned třemi zásahy se na triumfu podíleli obránci.

Výběr kouče Rogera Badera si však na probíhajícím turnaji nevede vůbec špatně. Nejprve dlouho trápil Švédy, poté po prohře 2:3 v prodloužení uzmul bod Spojeným státům.

Na světovém šampionátu se Česko s Rakouskem utkalo naposledy před třemi lety, tehdy z toho bylo pohodové vítězství favorita v poměru 8:0.