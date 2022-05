Pastrňák dorazí na MS, připojit se má i Kämpf. Simon záhadně odlétá

„Trochu nás strašilo, že Pasta nebyl zdravotně úplně stoprocentní (svalový problém ve střední části těla), neměli jsme jistotu, jestli projde u doktorů. Ale měl zájem a podařilo se to,“ řekl generální manažer Petr Nedvěd. „A podle toho, jak hrál v play off, bylo evidentní, že ho to moc nelimituje.“

25letá hvězda by měla už ve středu v Tampere trénovat a v ideálním případě nastoupit ve čtvrtek proti Lotyšsku.

Velkou otázkou bude, kam ho zařadit. První útok výtečně funguje (Červenka, Krejčí, Blümel), ale můžou si trenéři dovolit opomenout dřívější báječnou spolupráci z Bostonu mezi Pastrňákem a Krejčím?

„Naše první lajna hraje zatím vynikající hokej, ale samozřejmě to spojení Krejči s Pastou dává to smysl. Tohle rozhodnutí budou řešit trenéři,“ řekl Nedvěd.

Další posilou by se měl stát centr Toronta David Kämpf, dorazit má ve čtvrtek a zaplnit poslední volné místo na soupisce. Čeká se na finální potvrzení klubu Maple Leafs. Nedostane se proto na bostonského Tomáše Noska.

„David Kämpf odehrál celé playoff bez zranění a cítí se výborně,“ vysvětlil Nedvěd. „Kämpfík i Nosíno hrají velmi podobnou roli, ale David byl více vytížení a měl větší roli. To jsme v rozhodování brali vpotaz. David hrál proti těm nejlepším lajnám soupeře, chodil na oslabení. Přesně takového potřebujeme.“

Šampionát končí pro tři hráče. Petr Kodýtek a Petr Holík zatím v Tampere zůstávají pro případ, že by Kämpf nedorazil, nebo že by někomu vyšel pozitivní test na covid. To je jediná možnost, jak dopsat dalšího hráče.

Překvapivě z Finska odletěl i Simon, a to z osobních důvodů. Reprezentace tím přišla o jedno volné místo na soupisce.

„Jelikož jde o velmi citlivou osobní záležitost a respektujeme Dominikovo soukromí, prosíme o pochopení, že se k celé záležitosti nebudeme více vyjadřovat,“ řekl Nedvěd. „Je to pro nás ztráta, ale vliv na chod mužstva to nemá. Zkrátka se stalo.“

Novinky či vývoj u zranění brankáře Lukáše Dostála Nedvěd nesdělil.