Rychlý nástup. Kempný po pondělním příletu odehraje už utkání s Rakouskem

Původně měl dorazit už v pondělí odpoledne a získat delší dobu na aklimatizaci po náročném cestování, ale už ve Spojených státech se objevily komplikace.

„Zůstali jsme viset hned ve Washingtonu, tři hodiny jsme seděli kvůli počasí v letadle, a já tak nestihl spoj z Mnichova do Tampere. Bylo to trochu hektický,“ vykládal zkušený bek.

Reprezentace mu přebookovala let do Stockholmu a odtud do Tampere, přiletěl v pondělí po 19. hodině.

Kempný hrál za český národní tým naposledy v sezoně 2016/17 na Světovém poháru a na mistrovství světa, to působil první rok za mořem a oblékal dres Chicago Blackhawks.

„Za poslední roky jsem byl zvyklý na nějaký systém z Ameriky, hned po příletu jsem s trenéry o systému (v reprezentaci) mluvil, obrázek jsem si udělal. Myslím, že to bude všechno v pohodě a bez problémů,“ povídal Kempný a spěchal na další setkání s trenéry a spoluhráči.

„Na rovinu říkám, že jsem v nároďáku dlouho nebyl, chuť mám obrovskou a hrozně si vážím, že tu můžu být. Pomoct klukům a udělat úspěch,“ dodal.

Vzhledem ke zranění Lukáše Dostála nastoupí proti Rakousku jeden z dvojice Marek Langhamer - Karel Vejmelka. Langhamer dochytával utkání se Švédy, pustil jediný gól, zatímco Vejmelka od nich dostal čtyři.

Česko ve dvou zápasech drželo obranné dvojice Šimek - Hronek, Sklenička - Jiříček, Ščotka - Kundrátek a na sedmém beku Jordán.

Přičemž asistent Libor Zábranský avizoval, že by trenéři rádi hráli na osm beků. Pakliže by nechtěli dělat změny, mohli by spojit Kempného s Jordánem.

Diskutované jsou od začátku týdne i útočné trojice. Předpokládá se, že první a čtvrtý útok by měly zůstat beze změny (Červenka (levé křídlo) - Krejčí (centr) - Blümel (pravé křídlo); Flek - Černoch - Zohorna.

Druhý a třetí by mohl vypadat následovně: K Hertlovi s Vránou se přesune Simon a ke Špačkovi se Stránským zamíří Smejkal.

Do dalších zápasů se sestavou zřejmě zamíchá ještě přílet posil z NHL. Pastrňák by nejspíš dostal místo v prvním útoku místo Blümela, řeší se ještě přílet Noska, Kämpfa či Faksy.