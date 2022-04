Šablona od Erata? Přesilovku hrajeme podobně jako v Brně, říká Holík

„Nad sebou“ má stejně jako v klubu trenéry Libora Zábranského a Jiřího Horáčka, na ledě mu z pozice asistenta kouče dává pokyny exspoluhráč Martin Erat a při hře mu patří stejný post u mantinelu, odkud nahrává.

„To platí při přesilovce. Tu hrajeme podobně jako v Brně,“ přikývne třicetiletý tvořivý centr.

Na čí popud?

Kdysi ji do Komety přinesl Martin Erat, teď jsme si ji ukázali na videu a snažíme se ji hrát ne úplně stejně, ale základní věci se tam shodují. Když jsem přišel do Brna já, hrál na mém současném místě Martin, on mě to učil – a díky tomu se pro mě nic nezměnilo.

Prý hodně naslouchá vám hráčům a i na základě vašich hovorů ladí detaily.

Ptá se, jak to vidíme, a tak hledáme stejný bod, kde se potkáme a kde tomu systému budeme všichni věřit.

Musíte se na ledě sehrát tak, abyste pochopili, co kdo v dané chvíli udělá?

My právě máme dané šablony tak, že se pak dá hrát i naslepo, hlavně když někde dojde k odrazu puku. Jsou dané pozice a role pro každého z hráčů. Když to budeme všichni dodržovat, tak by to mělo fungovat. Není to nic náročného, ale je to o detailech, které do sebe musíme dostat.

Jaké to je, hrát v reprezentaci pod stejnými trenéry jako v klubu?

Tohle nějak neřeším. Dřív byli u nároďáku (trenéři) Martin Straka s Jardou Špačkem a taky třeba hráli věci zažité z Plzně. Pro mě je snadnější, že mám podobné úkoly, jsem rád, že tady trenéři jsou, ale kdyby tady nebyli a já jsem dostal pozvánku, tak samozřejmě přijedu taky.

3 roky Petr Holík v reprezentaci chyběl, loni se z ní omluvil.

Pracují koučové Zábranský, Erat a Horáček stejně jako v Brně?

Martina zažívám jako trenéra poprvé, vesměs řeší hlavně přesilovky a to už řešil jako hráč u nás, takže ano, to je asi stejné.

Opravdu bylo samozřejmé, že po sezoně dorazíte na reprezentační sraz?

Jo, bylo. Těšil jsem se ode dne, co jsem dostal pozvánku. Hokej mě baví, dívám se na něho v televizi, což je divné, když už člověk vypadl. To je na prd. Nároďák je super. Sezona se prodlouží, hlava přepne, sezona se zapomene a jede se od znovu. Probrali jsme to doma a rozhodli jsme se, že půjdu zabojovat. Uvidím, jak dlouho tady budu.

Třeba až do mistrovství světa?

Nikdo, kdo tady je, to nebere jen jako možnost ukázat se na kempu. Ať je mladý, nebo je tady poprvé, každý jde bojovat o to, aby tu zůstal co nejdéle. Pak se uvidí. Je těžké uvažovat o mistrovství, když je ještě tak daleko, je to spíš posunování kemp od kempu.

Za extraligovým ročníkem jste už zavřel dveře?

To jde s rodinou snadněji. Jsem doma, kde mám ženu a syna, s malým se podívám na hokej a hokejové starosti jdou pryč.

34 startů za národní tým nasbíral v přípravách a při EHT.

Zklamání ale zřejmě zůstává.

Pořád to mrzí, sezona byla jako na houpačce. Mrzí mě nejen konečný výsledek, ale i poslední zápas předkola v Liberci, kde jsme dostali klepec. To se už nedá nic dělat. Budeme se snažit příští rok přijít silnější a uhrát lepší výsledek.

Přinese už středeční zápas ve Znojmě proti Rakousku vyšší úroveň hokeje, jak je známý z mezinárodní scény?

Nemíním úroveň soupeře shazovat, čekám těžké utkání. Rakušané jsou brusliví, nepříjemní, nedají nic zadarmo. Navíc někteří z nás budou hrát po delší době.

Věříte na hokejový osud?

Těžko říct. Proč?

Před cestou na šampionát do Paříže před pěti lety jste se zranil v posledním přípravném zápase, v jiných letech vám to vycházelo jen na akce Euro Hockey Tour. Doufáte, že když budete poctivý, osud vám to vrátí a do konečné nominace se prokoušete?

Poctivý jsem byl i tehdy. Příprava se mi povedla, ale přišlo zranění v zápase s Rusákama. Osud nebude rozhodovat o tom, jestli letos pojedu, nebo ne. Záleží na tom, jak se kdo ukáže, na momentální formě. Je jedno, jaké měl kdo výsledky v sezoně. Pokud se bude hráči dařit, má šanci jet další týden na další sraz. Pokud budu hrát špatně, můžou být zápasy proti Rakousku mými posledními v sezoně.

Neříkal jste si někdy, že máte na reprezentaci smůlu?

Nikdy. Samozřejmě když jsem nejel na mistrovství, tak jsem byl zklamaný, ale život jde dál. Nemá cenu se tím dlouho zaobírat.

Občas hráči říkají, že v reprezentaci přijmou jakoukoli roli. Byl byste i vy ochotný jet i jako křídlo nebo centr čtvrté lajny?

Klidně, proč ne. Záleží, na co mě budou trenéři potřebovat, pokud mě tedy vezmou. Pokud bych si měl obléct kostým maskota, pojedu jako maskot. (směje se) Říkám to i v klubu, že když bude potřeba dát mě na křídlo, neřeknu, že se seberu a půjdu do... do pryč.

Dumáte o tom, jaké změny v Kometě neúspěšná sezona vyvolá?

Nemám o tom informace a neřeším to. Tím, že jsem na nároďáku, mám myšlenky jen na tohle soustředění. Opravdu nevím ani zákulisní věci. Jsem od dění v klubu odstřihnutý.

Kapitán Martin Zaťovič prodloužil smlouvu, vítáte to?

Podepisoval ji už během play off a jsem za to rád. Hraju s ním od začátku, co jsem do Brna přišel.

Koučové a hráči české hokejové reprezentace se radí během tréninku.

Z vašeho útoku už tedy chybí podepsat jen Peter Mueller. Jste napnutý, zda k tomu dojde?

Napnutý ne. U Petera je to padesát na padesát. Vím, že nabídku dostal a že řeší varianty. Myslím si, že jedna z nich je, že zůstane v Americe, nebo že se vydá jinam do zahraničí. Nebavil jsem se s ním o tom, nejsme v kontaktu. Podle mě to ještě ani on sám definitivně neví a bude to chvilku trvat.