Pan Erat fauloval, zlobil se Jalonen. Teď vedou reprezentaci a vzpomínají

Natřískaná pražská aréna, která žene domácí výběr do zápasů o medaile. Jaromír Jágr v posledním reprezentačním tažení. Na opačné straně zase finský výkvět s Pekkou Rinnem či Aleksandrem Barkovem, jemuž velí Kari Jalonen. „A na střídačce jsem zuřil,“ vybavuje si finský kouč čtvrtfinálovou porážku 3:5 ve čtvrtfinále mistrovství světa 2015. Co by dnes za takový výsledek dal? Jalonen převzal českou hokejovou reprezentaci.