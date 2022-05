Rakušan Schneider mluvil v rozhovoru česky: Bude to pro mě speciální zápas

Těsně před úvodním buly byl kurz na výhru Rakouska proti Američanům v základní hrací době 21 ku jedné. Zřejmě málokdo tedy očekával, že by zápas dospěl do prodloužení. Outsider si navíc v průběhu vypracoval dvoubrankový náskok.

„Kdybyste mi před turnajem řekli, že prohrajeme s USA po prodloužení, tak bych to vzal. Je to trošku škoda, měli jsme na to, abychom vyhráli. Jasně, oni byli lepší mančaft. Ale mohli jsme zvítězit,“ litoval Schneider.

Když Paul Huber ve 35. minutě zápasu navýšil vedení Rakušanů na 2:0, zdálo se, že je zaděláno na senzaci. Američané však krátce poté srovnali krok a v prodloužení dovršili obrat.

„Udělali jsme na konci nějaké chyby, které byly zbytečné. Ale náš brankář chytá výborně a bez něj bychom neměli šanci,“ chválil Schneider parťáka Davida Kickerta.

Ačkoliv rakouský výběr má po dvou zápasech na kontě jediný bod, svým dosavadním představením na turnaji překvapil řadu expertů. Schneider přisuzuje dobrou výkonnost přípravě, při které zavítal na pro něj dobře známá místa.

„Hodně nám pomohl turnaj v Ostravě, máme spoustu mladých hráčů, co hrají poprvé na mistrovství. Musí si zvyknout na to, jaká je tu šikovnost a rychlost hráčů.“

Rakušané totiž museli v krátkém čase znovu skousnout těsnou porážku. V úvodním utkání na mistrovství světa dlouho drželi krok s Švédskem, proti kterému za stavu 0:2 snižoval právě Schneider. Svým gólem ale porážku neodvrátil.

IIHF @IIHFHockey Austria is BACK Peter Schneider nets the first goal of the 2022 #IIHFWorlds for @hockeyaustria #SWEAUT #IIHFWorlds https://t.co/HMokKSNFZt oblíbit odpovědět

„Je to těžké, ale řekli jsme si, že chceme každý zápas hrát naplno. A chceme se postupně zlepšovat. Nedíváme se na to, jaký to je soupeř, na žádné zápasy se nešetříme.“

Tým pod taktovkou kouče Rogera Badera neztrácí odhodlání a naopak věří, že pokud bude i nadále hrát obdobným způsobem, může se měřit s kýmkoliv.

„Vidíme, že když hrajeme svoji hru a bojujeme, tak i s takovými soupeři můžeme hrát. Nemáme v týmu hvězdy, každý z nás musí bojovat, abychom měli dobrý výsledek.“

Právě zmíněný trenér je podle bývalého střelce Komety vůdčí osobností rakouského národního týmu. Trénoval řadu klubů ve švýcarské nejvyšší soutěži, k tomu vedl i mládežnické výběry. Seniorskou reprezentaci řídí od roku 2017.

„Má hodně zkušeností, ve Švýcarsku toho odkoučoval hodně. Je to legenda a velmi nám pomáhá. Mně třeba řekl, že mám co nejčastěji střílet. Proti Švédsku mi to vyšlo, při zápase s USA skoro. Musím v tom pokračovat.“

Ve třetím zápase skupiny B narazí Rakousko na českou reprezentaci, proti které touží ukončit mizérii ze vzájemných zápasů. Pro Schneidera se vzhledem k jeho extraligové minulosti bude jednat o obzvláště zajímavé střetnutí.

Peter Schneider byl zvolen nejlepším hráčem Rakouska v utkání mistrovství světa proti Švédsku.

„Nějaké hráče tam znám. Hrál jsem proti nim v extralize, je to speciální zápas. Ale musím na to koukat z pohledu našeho mančaftu, chceme se zase zlepšit. Musíme s nimi zkusit bruslit, pracovat, dřít a pokusit se to nějak uhrát.“

Česká hokejová reprezentace po vítězném vstupu do šampionátu v Tampere prohrála se Švédy a proti Rakousku si bude chtít napravit reputaci. Tým kolem kapitána Thomase Raffla ovšem rovněž vidí šanci na úspěch. „Musíme bojovat a pracovat na sto procent,“ přeje si Schneider.

Duel mezi Českem a Rakouskem startuje v úterý v 15.20. A jedna z největších útočných zbraní jižního souseda u toho nebude chybět.