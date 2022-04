V nominaci Rakouska na České hry je i exbrněnský útočník Schneider

Jednatřicetiletý Schneider přišel předloni do Komety ze švýcarského celku Biel-Bienne. V základní části si připsal ve 43 zápasech 26 bodů za 20 branek a šest asistencí. V osmi duelech play off měl bod za gól. Po minulé sezoně zamířil do Salcurku a slavil s ním titul v mezinárodní rakouské lize ICEHL.

V utkáních s Českem v EHCh, která Rakušané prohráli 1:4 a 1:5, se představili brankář David Madlener z Dornbirnu, obránce Erik Kirchschläger ze Štýrského Hradce, Gerd Kragl z Lince, Clemens Unterweger z Klagenfurtu, Philipp Wimmer z Salcburku a útočníci Manuel Ganahl s Lukasem Haudumem z Klagenfurtu, Kevin Macierzynski z Dornbirnu a Nico Feldner z Sheffieldu, který ve Znojmě v reprezentaci debutoval.

Na mistrovství světa v roce 2019 v Bratislavě startovali David Kickert s Bernhardem Starkbaumem z Vídně, obránci Unterweger, Dominique Heinrich ze Salcburku a útočníci Ganahl, Haudum i Schneider s kapitánem Thomasem Rafflem ze Salcburku, Alexander Rauchenwald z Villachu, Benjamin Baumgartner z Lausanne a Dominic Zwerger z dalšího švýcarského celku Ambri-Piotta.

Rakousko tehdy sestoupilo a v dalších dvou letech se nižší divize kvůli pandemii koronaviru nehrály. Letos se vrátilo mezi elitu po vyloučení Ruska a Běloruska kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině.

Zkušenosti z elitní kategorie MS mají i gólman Madlener a útočník Brian Lebler ze Salcburku. Ve skupině A divize I si zahrál také bek Erik Kirchschläger ze Štýrského Hradce. Šestatřicetiletý Starkbaum má na kontě už 133 zápasů v reprezentaci a představil se i na olympijských hrách v Soči v roce 2014, kde nechyběl ani o rok mladší Thomas Raffl.

Rakušané, kteří na Českých hrách nahradili Rusko, vstoupí do turnaje ve čtvrtek od 19:00 doma ve Vídni proti Švédsku. O dva dny později v poledne je čeká v Ostravě souboj s Finskem a v neděli od 16:00 Češi.