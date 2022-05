Mezi rakouskými hokejisty pro MS je exbrněnský Schneider i talent Kasper

Jedenatřicetiletý Schneider přišel předloni do Komety ze švýcarského celku Biel-Bienne. V základní části si připsal ve 43 zápasech 26 bodů za 20 branek a šest asistencí. V osmi duelech play off měl bod za gól. Po sezoně zamířil do Salcburku a slavil s ním titul v mezinárodní rakouské lize ICEHL. Na mistrovství světa se kanonýr, který působil také v letech 2007 až 2010 v mládežnických týmech Českých Budějovic a Znojma, představí potřetí.

Kasper, jenž by mohl v červencovém draftu NHL patřit mezi hráče vybrané v prvním kole, za dvě sezony v nejvyšší švédské lize nasbíral v 75 zápasech včetně play off 18 bodů za 10 gólů a osm přihrávek. V tomto ročníku pomohl Rögle při premiérové účasti v Lize mistrů k triumfu šesti body za dvě trefy a čtyři asistence z 12 utkání.

Oproti Českým hrám, které se konaly před dvěma týdny, opustili tým švýcarského kouče Rogera Badera obránce Gerd Kragl z Lince a útočníci Kevin Macierzynski se Simeonem Schwingerem z Dornbirnu a Alexander Rauchenwald z Villachu.

Na mistrovství světa v roce 2019 v Bratislavě startovali brankáři David Kickert s Bernhardem Starkbaumem z Vídně, obránci Dominique Heinrich ze Salcburku, Clemens Unterweger s útočníky Manuelem Ganahlem a Lukasem Haudumem z Klagenfurtu a další útočníci Schneider s kapitánem Thomasem Rafflem ze Salcburku, Benjamin Baumgartner z Lausanne a Dominic Zwerger z dalšího švýcarského celku Ambri-Piotta.

Rakousko tehdy sestoupilo a v dalších dvou letech se nižší divize kvůli pandemii koronaviru nehrály. Letos se tým vrátil mezi elitu po vyloučení Ruska a Běloruska kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině.

Zkušenosti z elitní kategorie MS mají i gólman David Madlener z Dornbirnu a útočník Brian Lebler ze Salcburku. Ve skupině A divize I si zahrál také bek Erik Kirchschläger ze Štýrského Hradce. Šestatřicetiletý Starkbaum má na kontě deset účastí na světových šampionátech, z nichž pět bylo mezi elitou, a představil se i na olympijských hrách v Soči v roce 2014. Tam nechyběl ani o rok mladší Thomas Raffl.

Rakušané se utkali v přípravě nejdříve dvakrát s českou reprezentací ve Znojmě (1:5) a v Linci (1:4), potom přivítali ve dvou duelech ve Štýrském Hradci Polsko (4:1 a 1:0), utkali se s Itálií venku v Brunecku (1:2) a doma v Innsbrucku (5:0), na Českých hrách hostili ve Vídni Švédsko (0:1) a v Ostravě nastoupili proti Finsku (2:4) a Česku (1:3) a v generálce se utkali ve Schwenningenu s Německem (1:3).

Do turnaje vstoupí v sobotu v 11:20 SELČ proti Švédsku. V dalších duelech v základní skupině B v Tampere je čekají Spojené státy americké, v úterý 17. května od 15:20 SELČ Česko a dále pak Norsko, Lotyšsko, domácí Finsko a Velká Británie.