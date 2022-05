Vejmelka: Narozeniny jsem slavil na ledě. A štěstí? Gólman ho potřebuje

Zůstalo však jen u jedné německé trefy, víc radosti už Vejmelka protivníkům nepovolil. Nadělil si tak stylový dárek ke svým šestadvacátým narozeninám, které měli společně s Davidem Pastrňákem den před klíčovým střetnutím.

„Ani jsme moc neslavili, dostali jsme od kluků přání a dort, který jsme si všichni rozdělili. Oslava to byla až teď na ledě,“ hlásil třebíčský rodák, jenž na klubové úrovni hájí branku Arizony.

Sedlo vám utkání?

Cítil jsem se výborně. Zároveň ale musím poděkovat klukům, kteří mi hodně pomohli, zblokovali spoustu střel. Tak jsem tedy musel předvést něco i já.

Byl jste během zápasu skutečně tak klidný, jak jste při pohledu z tribuny působil?

Ono to tak vypadá, ale uvnitř jsem to prožíval. Snažím se nepůsobit nějak rozpačitě navenek, abych to nepřenášel na tým. Jestli to tak vypadalo, tak jen dobře. Všichni to oddřeli, padali tam po hubách. Neskutečný výkon a zasloužený postup.

Už máte v hlavě boje o medaile?

Zatím jsme udělali jen jeden krok. Teď si to chvíli užijeme, ale spíš se už budeme soustředit na to, co nás čeká dál. Na semifinále.

Mezi nejlepší čtyřkou si zahrajete díky třem perfektním přesilovým hrám. Zdálo se, že tohle ani snad bránit nejde...

K tomu nemám moc co říct. Byla to symfonie a něco nechytatelného. Kluci to sehráli neskutečně. A doufám, že nám to tak bude vycházet dál.

Vy jste se ale pořádně zapotil při německé početní výhodě šesti proti čtyřem, že?

Byl jsem tam trochu zavařený, z toho pak posléze padl i ten gól. Zamkli nás, několikrát se nám nepodařilo vyhodit, puky se odrážely k Němců. Těžili z toho, ale my jsme to zvládli a kritické situace jsme si pohlídali.

Párkrát za vámi zvonila tyč.

Gólman potřebuje štěstí, bez toho se vyhrát nedá. Potvrdilo se, že jsem si branku dobře postavil. A doufám, že to tak bude pokračovat.

Hladíte tyčky před zápasem pro štěstí?

Takový nejsem. Je to super, že mi tyče pomohly, ale že bych dělal něco takového, to ne.

Nervózní jste nebyl?

Ne. Jak se hodilo buly, tak to ze mě spadlo. Řekl jsem si, že jdeme vyhrát.

Helsinská část turnaje končí. Těšíte se zpět do Tampere, kde jste odehráli základní skupinu?

I v Helsinkách je to fajn, ale Tampere je přeci jen hezčí město, navíc má i lepší zimní stadion. Jsem rád, že můžeme jet zpátky.