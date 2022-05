Češi se v semifinále jistě vyhnou domácímu týmu. Ve hře jsou tři soupeři

Rozhodne nasazení, s nímž jednotlivá mužstva nastupovala do čtvrtfinálových bojů ze základních skupin. Z „jedničky“ šli do play off Švýcaři, Češi mají číslo šest. Jasné je, že národní tým nenarazí ani na Finsko, ani Slovensko. To až případně ve finále.

Nasazení pro vyřazovací boje MS 2022 1. Švýcarsko

2. Finsko

3. Švédsko*

4. Německo*

5. Kanada

6. Česko

7. USA

8. Slovensko * - týmy označené hvězdičkou vypadly ve čtvrtfinále

Zároveň se čeští hokejisté s jistotou stěhují zpět do Tampere, které bude hostit kompletní zbytek probíhajícího turnaje. Pro Helsinky šampionát končí duelem Švýcarska s USA.

Varianty jsou momentálně tři.

Varianta 1 Česko - Kanada

K semifinálovému souboji s Kanadou vedou dvě různé cesty. Češi na obhájce světového prvenství narazí v případě, pokud večer Švýcarsko zdolá Spojené státy a Slovensko vyřadí favorizované Finy, nebo pokud si postup vybojuje přesně opačná dvojice - Finsko a USA.

Varianta 2 Česko - Švýcarsko

Na Švýcary by Češi narazili v případě, pokud by Finové porazili Slovenskou. Další podmínkou samozřejmě je, že Švýcarsko porazí Ameriku. Momentálně jde o papírově nejpravděpodobnější variantu.

Varianta 3 Česko - USA

Tato cesta je naopak zřejmě nejméně pravděpodobná, ovšem rozhodně reálná. V první řadě by musely Spojené státy vyřadit Švýcarsko. Pak by muselo dojít na překvapení a Slováci by zvítězili nad Finy. Z turnaje by tak vypadly všechny tři nejvýše nasazené celky: Švýcarsko, Finsko i Švédsko.