Pastrňák řádil. Pak vtipkoval: Doma máme víc hejtrů než tady fanoušků

„Nervy trošku pracovaly, ale naštěstí se hrálo už ve čtyři,“ usmíval se Pastrňák po výhře 4:1. „Říkali jsme si, že musíme být sebevědomí. Vlítnout na ně a ukázat, že nemají šanci.“

Podařilo se?

Bavili jsme se, že ať se stane cokoli, chceme mít dobrý nástup. Někdy ho máte dobrý, ale dostanete gól. Chtěli jsme se každé střídání soustředit na sebe. Věděli jsme, že nějaké góly dáme. Naštěstí to tam spadlo docela brzo.

Trefil jste se po Krejčího přihrávce, kterou málokdo předvídal.

Já to od něj čekám! Hned jak si zastavil puk, jsem věděl, že mi ho dá přesně na hůl, když mu do něj nikdo nepíchne. Je neskutečné, že těžká nahrávka od něj vypadá úplně jednoduše. Přesilovky byly super.

Co ještě fungovalo?

Jsme na misi a celý turnaj jsme se na tohle připravovali. Nedělali jsme moc chyb. Byli jsme obětaví, disciplinovaní. Kluci výborně odbránili oslabení. Gólman byl neskutečný. Myslím, že z celkového pohledu to byl náš nejlepší zápas na turnaji od chvíle, co jsem přiletěl.

V závěru jste minul prázdnou bránu. Předtím jste s Krejčím neproměnil únik na Grubauera. Projevovaly se nervy?

To né, ty vůbec nebyly! Gólman udělal výborný zákrok. Němci pak snížili na 1:3, ale kdyby se dostali blíž, bylo by to kvůli našim chybám. Přestali bychom hrát, ale my to naopak odmakali. Nezazmatkovali jsme, když měl soupeř tříminutový tlak.

Jak daleko je k medaili?

Je to blízko, ale i hrozně daleko. Tohle byl první krůček. Musíme se soustředit na další zápas, připravit se na sobotu.

Cítíte, že i kolegové berou čtvrtfinále jen za úvodní krok?

Jo, pořád zbývají čtyři týmy v turnaji, což je strašně moc. Dáme si večeři. Pojedeme zpátky do Tampere a budeme se soustředit.

Nevadilo vám prostředí stařičké haly jäähalli?

Led byl docela v pohodě. Hezký! Na halu ale nemám dobré vzpomínky, prohráli jsme tu na dvacítkách 0:7 ve čtvrtfinále s USA (v lednu 2016). Jsem rád, že to dneska vyšlo a rychle zpátky do Tampere.

Těšíte se na lepší zázemí i atmosféru v Tampere?

Doufám v to! Zatím máme v Česku víc hejtrů než tady fanoušků. (usměje se) Klobouk dolů ale každému divákovi, který za námi přijel do Helsinek. Moc děkujeme za podporu a těšíme se, že přijedou i do Tampere.