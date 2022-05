Slavný Fin Kapanen: Česko vidím ve finále MS. Ale teď jim chyběla vášeň

České hokejisty neušetřil ani kritiky za přístup k utkání, po kterém jim prohra 0:3 paradoxně přisoudila papírově snazšího čtvrtfinálového soupeře. Místo Kanady schůdnější Německo.

Když obránci Janu Ščotkovi severští novináři o jeho komentáři řekli, asistent kapitána se ohradil: „Nesouhlasím s ním, nemá pravdu. Rozhodně jsme chtěli vyhrát.“

Kapanen svá slova ve středu pro iDNES.cz rozvedl: „Nic zlého jsem o českých hokejistech neřekl, novináři to pokroutili. Pověděl jsem názor. Bylo znát, že Finové měli o co hrát, bojovali o první místo v základní skupině. Hráli tak, jako by byli v zoufalé situaci. Padali do střel, dali do hry mnohem víc energie a byli urputnější. Z Čechů jsem takové nadšení a vášeň necítil.“

„Obzvlášť v první třetině seděli Češi na střídačce shrbení, ve druhé najednou ožili a hráli dobře, jenže ve třetí části šla energie zpátky dolů. Ta intenzita nebyla stejná. Finové chtěli vyhrát víc,“ pokračoval.

Na losování základních skupin Ligy mistrů přiletěli i zástupci českých klubů. Sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka ke hře českého národního týmu řekl: „Zápas proti Finsku se mi nelíbil, ale nerad bych ho víc hodnotil, ztratil na lesku, protože kluci už měli v hlavách čtvrtfinále. Proti Americe se mi líbili. Je dobře, že se Jalonen dál drží systému. Německo bude tuhý soupeř, bojovný a dobře organizovaný. Pokud dají první gól, kluci se nadřou.

Kapanen se ve středu zúčastnil v Tampere losování hokejové Ligy mistrů. Po boku dalšího skvělého finského hokejisty Olliho Jokinena tahal puky ze skleněné mísy a pod ruku se mu dostal i český Hradec Králové.

O mistrovství světa povídal rád. Dokonce si dál myslí, že Češi patří k hlavním favoritům turnaje. Vidí, že kouč Kari Jalonen zůstává věrný svému stylu, s kterým byl v minulosti dost úspěšný nejen na klubové úrovni.

„I když Češi poslední zápas ve skupině prohráli, cítím, že Finsko i Česko mají velkou šanci dostat se spolu do finále. Bavil jsem se o tom s dalšími kolegy experty a shodli jsme se. Česka by se ostatní země měli být. Samozřejmě Finsko vypadá výborně, sílu mají i Švédsko s Kanadou, jejich čtvrtfinále bude zajímavé. Musíme počkat a uvidíme,“ pousmál se.