Boston na hraně, přiletí Pastrňák na MS? Českou hvězdu limituje zranění

Tampere (Od našeho zpravodaje) - Byla by to pomoc jako hrom, pokud by David Pastrňák doplnil českou reprezentaci na mistrovství světa. Boston Bruins jsou jeden zápas od vypadnutí z play off NHL a národní tým potenciální posily bedlivě vyhlíží. Jenže šance na Pastrňákův přílet zřejmě nejsou příliš vysoké, hokejový útočník nehraje zcela zdravý.