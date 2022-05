Slovenský zázrak, Hertlův parťák a Kanaďané. Deset jmen, která sledovat na MS

Mathew Barzal

Minulý rok dorazila Kanada na světový šampionát s nenápadným týmem, který málem nepostoupil ze základní skupiny, ale nakonec ve finále přetlačil houževnaté Finy. Tentokrát přiveze kouč Claude Julien o poznání silnější výběr. A právě Barzal patří k jeho největším osobnostem.

Vyčnívá především skvělým bruslením a šikovností. V zámoří zůstává stále trochu nedoceněný. Možná je to tím, že hájí barvy Islanders, kteří si zakládají na pevné defenzivě. Právě obranná činnost bývá označována za jeho hlavní slabinu, ale ofenzivních dovedností má čtyřiadvacetiletý centr na rozdávání.

Thomas Chabot

Další tahoun loňských šampionů. Pětadvacetiletý obránce se chystá na své třetí mistrovství, doma má stříbrnou medaili z roku 2019. Jeho hlad po úspěchu zvyšuje i fakt, že působí v Ottawě, která v posledních letech prochází přestavbou a v NHL se pravidelně umisťuje na spodku tabulky.

Chabot poskytne Kanadě sílu v osobních soubojích a jistotu i kreativitu v rozehrávce. Podpora ofenzivy mu není cizí, v posledních čtyřech sezonách pokaždé překonal hranici třiceti bodů. V tomto ročníku nastřádal 7 branek a 31 přihrávek v 59 utkáních.

Seth Jones

Čtvrtý nejlépe placený bek v zámořské soutěži. Ročně si přijde na 9,5 milionů dolarů, lukrativnější smlouvu mají pouze Erik Karlsson ze San Jose, Drew Doughty z Los Angeles a Zach Werenski z Columbusu. Ještě v minulé sezoně oblékal sedmadvacetiletý Američan právě dres Blue Jackets.

V létě ale zamířil do Chicaga. Sice posbíral o 13 bodů více než Chabot (5+46), ale ve statistice +/- mu svítí hrozivých -37. Na světovém šampionátu si zahraje po dlouhých sedmi letech. Mohl by vytvořit obrannou dvojici se svým o tři roky mladším bratrem Calebem.

Jakub Vrána

Společně s Tomášem Hertlem největší hvězda českého výběru. Rozdílový hráč a vynikající střelec, kterému nechybí potřebné sebevědomí. Kvůli zraněnému ramenu se vrátil do akce až začátkem března, ale byl to comeback ve velkém stylu. Ve 26 duelech nasázel za Detroit 13 gólů.

Dvakrát se trefil i na Švédských hrách, teď vyráží na třetí mistrovství v řadě. Miloš Říha mu vyčítal nedostatky v defenzivě, stálé místo v sestavě pro něj nenašel ani Filip Pešán. Pokud chce národní tým uspět, musí si Kari Jalonen v případě šestadvacetiletého Vrány počínat lépe než jeho předchůdci.

Juraj Slafkovský

Nejužitečnější hráč olympijských her. V Pekingu se prosadil sedmkrát ve stejném počtu zápasů, dovedl Slováky k nečekanému třetímu místu a naprosto očaroval hokejový svět. Povedený ročník má za sebou také na klubové úrovni, s TPS Turku si zahrál finále nejvyšší finské soutěže.

Na konci března oslavil osmnácté narozeniny, celou kariéru má teprve před sebou. V případě povedeného vystoupení na šampionátu si může ještě vylepšit pozici na letním draftu NHL v Montrealu, kde by měl přijít na řadu mezi elitní pěticí. To samé platí pro jeho parťáka Šimona Nemce a českého benjamínka Davida Jiříčka.

Timo Meier

Jediný hráč San Jose, který v této sezoně předčil Hertla v tabulce produktivity. Pětadvacetiletý útočník si v 77 zápasech připsal 76 bodů (35+41). Už na loňském turnaji v Rize patřil k hlavním oporám Švýcarska, které ve čtvrtfinále překvapivě podlehlo Německu 2:3.

Svěřenci kouče Patricka Fischera se i tentokrát řadí mezi favority. Tradičně silnou skupinu hráčů z Evropy doplnil také Nico Hischier z New Jersey, Pius Suter z Detroitu nebo Janis Moser z Arizony. Po konci v Nashvillu v prvním kole play off by navíc mohl dorazit hvězdný obránce Roman Josi.

Moritz Seider

Když z něj Detroit před třemi lety udělal šestku draftu, šlo o poměrně velké překvapení. Časem se ale ukázalo, že si Red Wings vybrali správně. Jedenadvacetiletý Němec absolvoval první sezonu mezi zámořskou hokejovou elitou. A vedl si znamenitě (7+43).

Na svůj věk působí na ledě velmi vyspěle. Zdá se, jako by se v NHL už nějakou dobu pohyboval. Režíruje hru, nebojí se přitvrdit, umí ostře vypálit, dokáže si odřídit i přesilovku. Není divu, že se bude společně s Trevorem Zegrasem z Anaheimu a Michaelem Buntingem ucházet o Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka.

Rasmus Dahlin

S obráncem, kterému by měla patřit budoucnost, přijedou i Švédové. Dahlin oslavil teprve před měsícem dvaadvacáté narozeniny. V porovnání se Seiderem se už na startu své kariéry v NHL ocitl ještě pod větším tlakem, Buffalo z něj totiž v roce 2018 udělalo jedničku dražby mladých talentů.

Ještě před premiérou v zámořské soutěži si zahrál na olympijském turnaji v Pchjongčchangu, tehdy mu bylo teprve sedmnáct. Zaujal především skvělým čtením hry, vysloužil si přirovnání k Nicklasi Lindströmovi. Pomůže odčinit loňský výbuch týmu Johana Garpenlöva, který skončil už v základní skupině?

Nikolaj Ehlers

Dánové už v Pekingu ukázali, že není radno je podceňovat. Soupeřům dělali problémy důrazem a propracovaným defenzivním systémem, vyprávět by o tom mohli i Češi. Ehlers dodá zkušenému týmu chybějící hokejovost a především přímočarost.

V NHL nenajdete moc rychlejších hráčů. Šestadvacetiletý útočník si na výborném pohybu zakládá a už několik sezon patří k tahounům Winnipegu. V kabině se potká se svým otcem Heinzem, který vede severský tým už čtvrtým rokem.

Elvis Merzlikins

Jeden z nejkvalitnějších brankářů letošního mistrovství. Po dlouhodobém angažmá ve švýcarském Luganu se vydal do zámoří až v roce 2019. V Columbusu se nastartoval okamžitě. Postupem času přechytal Joonase Korpisala a vypracoval se do role jedničky.

V září podepsal osmadvacetiletý Lotyš vylepšený, pětiletý kontrakt (5,4 milionu dolarů ročně). V této sezoně dostal důvěru v 59 utkáních, úspěšnost zákroků držel těsně pod hranicí 91 procent (90,7 %). Ve Finsku bude chytat i pro blízkého kamaráda a bývalého gólmana Matisse Kivleniekse, který tragicky zahynul minulé léto.