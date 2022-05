ZÁPISNÍK: Češi? Pojďte do šatny. První chvíle na místě, kde se čeká zázrak

Reprezentanti jako Roman Červenka nebo Matěj Blümel museli těsně před začátkem tréninku asi hledět, když si to kolem nich štrádoval kvartet žurnalistů ověšených zavazadly.

Finský bodyguard nás nevzal na místa určená pro zástupce médií. Zavedl nás přímo do kabiny, kterou od středy budou při mistrovství světa v Tampere obývat čeští hokejisté. A posunky naznačuje: „Češi. Sem jste přece chtěli, ne?“

Až kolemjdoucí asistent trenéra Martin Erat pomáhá: „K ledu? Na tribunu? To musíte támhle doleva.“

Nevšední návštěva ihned po příletu z letiště nám ukázala, že dva dny před startem hokejového mistrovství světa horlivě vrcholí přípravy. Vychytávají se mouchy. Vše se chystá před pátečním rozjezdem.

MS v hokeji 2022 příloha iDNES.cz

Uvnitř třináctitisícového chrámu je cvrkot jako na staveništi. Dělníci kmitají po tribunách, zní vrtačky, testuje se ozvučení. „Dveře od rolbařů jsou celý den otevřené. Ledu to neprospívá,“ otočí se reprezentační gólman Marek Langhamer k rohu kluziště. Hrbolatá plocha vadí i jeho kolegům.

V tom dalším zase komentátor Robert Záruba testuje pružnost hrazení. Opře se do plexiskla, které se rozvlní jako vysoké topoly v silném vichru.

Úzce vypadá prostor na střídačce za hráčskou lavicí. Už teď je zřejmé, že třeba hřmotný asistent Libor Zábranský bude mít co dělat, aby se do uličky vůbec vměstnal.

„Je to malé a útulné. A jak je to nové, je to všechno hezké,“ povídá centr David Krejčí po prvním tréninku národního týmu v Nokia Areně.

Tak to možná připadá hráčům uvnitř.

Zvenčí se jedná o honosné stavení, které nelze přehlédnout. Součástí nového komplexu je například kasino. Nedaleko hokejové haly v Tampere se nachází i pravoslavný kostel postavený koncem 19. století, až se vám do hlavy musí vloudit věta: „Tady by se určitě líbilo Jágrovi.“

Padesátiletá legenda ve Finsku chybí stejně jako výraznější výzdoba, která by ve městě upozorňovala na start významné sportovní události.

Snad jen pár soch na mostě Ratinan silta navlékli Finové do modrých dresů. Fanzóna se teprve buduje. Hokejové billboardy či jiné reklamy? Dá to celkem fušku, abyste něco v Tampere našli.

Pár nápisů objevíte, z nich svítí motto turnaje: Making miracles. Utvořte zázrak. Češi se o něj pokusí.