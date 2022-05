Z nesmělého středoškoláka Hertla je hvězda: Ukážu vám, co dělám v NHL

Z nesmělého pražského středoškoláka, který tehdy na turnaji ve Stockholmu pokukoval po slavnějších spoluhráčích, vyrostl tahoun San Jose Sharks a největší eso současné reprezentace.

Jaké to je?

Nezvyklé. Pár let zpátky v kabině jsem koukal, co kluci z NHL mají na sobě nebo jaké mají hokejky. A když se zmínili o NHL, nenápadně jsem poslouchal, co říkají. Teď je to naopak. Kluci se ptají mě. Máme v týmu mladé kluky, třeba David Jiříček jde na draft a bude bojovat o NHL.

Vy jste se jako teenager ve Švédsku přesvědčil, že na ni máte?

Při výluce jsem už v Česku proti hráčům z NHL hrál v sezoně, i ve Slavii bylo pár kluků z Ameriky. Mistrovství je ale o level výš než extraliga. Hráli jsme proti Kanadě a já si chtěl dokázat, jestli na to mám. Bodově to nepadalo, ale cítil jsem se dobře a dokázal jsem si, že mám na to, abych se posunul dál.

Teď jste na šampionátu znovu, v kariéře už počtvrté. Kdy vás napadlo, že si ve Finsku protáhnete sezonu?

Přemýšlel jsem o tom, ale zároveň se soustředil na sezonu v NHL. Není možné měsíc dopředu volat: „Připravte mi rukavice. Jak neuděláme play off, hned jedu.“ Raději jsem počkal do posledního zápasu, po kterém jsem zavolal: „Jsem v pohodě, jedu.“ V NHL nikdy nevíte, co přijde. Navíc jsem kvůli zraněním už o pár velkých akcí přišel.

Tomáš Hertl (vlevo) s asistentem Liborem Zábranským na tréninku české hokejové reprezentace v Tampere.

Jako věčný smolař jste ale letos odsloužil kompletní šichtu 82 duelů v základní části.

Pro kohokoli je to těžké a ještě těžší to mají ti, kteří už prodělali velká zranění. S Brentem Burnsem jsme byli v týmu jediní, kteří zvládli 82 zápasů. Pogratulovali jsme si. Už v minulé sezoně jsem jen kvůli covidu vynechal čtyři zápasy. Jsem rád, že zase můžu pořádně hrát.

Byl klíčový pro start na šampionátu i podpis nové smlouvy?

Lhal bych, pokud bych tvrdil, že sbalím kufry a přijedu, i kdybych neměl kontrakt. Bylo by to těžké rozhodování, mohla to být moje poslední dlouhodobá smlouva v kariéře, od které by se vše odvíjelo. V mém případě by to byl hodně velký risk. Jsem rád, že jsem podepsal v půli sezony.

Za osm sezon vyděláte přes 65 milionů dolarů. Co to pro vás znamená?

Jsou to krásné peníze, ale beru to hlavně jako ocenění své práce. Neměl jsem to jednoduché, kolikrát nade mnou byly otazníky. Četl jsem, že Hertl to má za sebou kvůli kolenům. Po každém zranění jsem přidal a vždy se chtěl vrátit. I když člověk nemá na zdraví moc štěstí, může si to vydřít. V play off nebo i v sezoně hrajete se zraněními, což může mít po kariéře dopad. Člověk po ní chce nějak fungovat. Smlouva za to všechno je odměna.

Berete to i tak, že ve Finsku předvedete, za co vás v NHL platí?

Chci ukázat, co dělám v Americe. Nepřijel jsem se jen sklouznout nebo vyhrát produktivitu. Chci hlavně vyhrávat zápasy. V NHL taky nejsem jen od bodů, moje práce je i v oslabení nebo při bránění. Pomůžu týmu nejvíc, jak umím.

Už se těší rodiče, že kvůli vašim zápasům po čase nebudou muset v noci vstávat?

Všichni se těší, celý národ tahá za jeden provaz. Rodiče jsou hrdí, že jsem tady a zrovna oni ode mě očekávají víc než všichni ostatní. Jedeme sem udělat úspěch a získat nějakou medaili. Proto tady jsem.

Mimochodem, už jste odměnil rodiče za jejich péči?

Ještě ne. A kdybych měl nějaký dárek vymyšlený, neřekl bych ho, aby si to doma nepřečetli. (usměje se) Rodiče všechno investovali do hokeje, do mě a do bráchy. Nejsme z bohaté rodiny. Táta si nekoupil tričko, aby nám koupil hokejovou výbavu. Rodiče jsou navíc skromní, neřekli by mi, že něco chtějí. Vždycky mě potěší, že je můžu vzít do Ameriky, aby něco viděli.

Docela pokrok z rybníka v Šeberově, že?

Nedávno mi máma posílala fotku branky, která tam pořád je. Svařoval nám ji táta, a když zamrzl rybník, vytáhli jsme ji na led. Když na něj lidi naházeli kameny, táta zase natáhl hadici. Postříkal to vodou, abychom to měli hladší. Udělaly se mantinely a na rybníku jsem trávil celé dny. Táta hrabal, máma mi nosila obědy. Pamatuji si, že na mě jednou křičel i Vláďa Růžička, když projížděl okolo, ať to moc nepřeháním, že mám ještě trénink. (usměje se)

Když je řeč o ledu, už jste přivykl většímu kluzišti?

V Tampere je naštěstí o něco menší než na nedávném přípravném turnaji ve Švédsku. Přece jen jsem nebyl sedm let na širším kluzišti. Rozdíl je znát.

Kdy nejvíc?

Když jde člověk na buly. V NHL je hned za vámi mantinel, tady je najednou místo. Člověk se orientuje i podle kruhů, u kterých hned začíná mantinel, a tady zase máte metry prostoru. Nemůžete do něj vlétnout a hrát agresivně jako v NHL. Člověk si ale zvykne, že musí hrát jiným systémem.

Hodně se probírá taktika trenéra Jalonena. Vnímáte odlišnosti oproti San Jose?

Napadání je hodně podobné jako v NHL. Větší rozdíl je při bránění středního pásma, kde jsme v pěti pohromadě a držíme pozici 3-2. To je nezvyk, protože všechny týmy v NHL hrají buď 1-1-3, nebo 1-2-2. Tady je to zahuštěné, ale myslím, že jsme to my noví hráči zvládli.

Vyhovuje vám, že vám trenéři na křídlo přidělili Jakuba Vránu z NHL?

Vránič je super kluk. Je to střelec, takže očekávám, že já budu držet puk a on si bude hledat místo. S námi je zatím Jirka Smejkal, který je taky silný s pukem. Hráli jsme v přípravě spolu jeden zápas a myslím, že se povedl. Měli jsme dost šancí, dali jsme gól a může to klapat i dál.