POHLED: Nejhorší vstup Čechů na MS. Euforii zastavili, ale sebe rozhodili

Páteční porážka s Ruskem 3:4. V sobotu prohra 2:5 se Švýcary. Oba výsledky se silnými protivníky docela dobře vykreslují dění na ledě.

Žádná velká pozitiva nejsou. Na rozdíl od minulých turnajů se ale něco odlišuje. Češi vědí, že umí hrát daleko lépe. Nenarazili přilbami na výkonnostní strop.

V Rize se nenastavovalo hokejové zrcadlo, které zejména v mládežnických kategoriích ukazuje čím dál nepříjemnější skutečnost, jak donedávna úspěšná země dál marně stíhá konkurenci.

Reprezentace má v Lotyšsku ještě dost času na nápravu. Klidně může napsat podobný příběh jako výběr z roku 2010, který po bídném vstupu do šampionátu doputoval až ke zlatým medailím.

Upřímně? Příprava, projev, složení ostatních týmů dodávaly naději, že současná parta může úspěch napodobit.



Místo koncentrace příliv chyb

Reprezentace na vlnu euforie odmítla naskočit. Komentátoři přímo z Rigy zvěstovali, že tým kvůli tomu pořádá speciální mítinky. Rozhovory mimo oficiální kanály se utlumují. Reprezentantu Šustrovi - nadšenému fotografovi, který celou přípravu na sociálních zveřejňuje snímky ze zákulisí - se doporučuje, aby si s tím na turnaji dal pauzu.

Vše s jedním cílem - koncentrujme se jen na hokej!

Jenže na ledě to tak nevypadá. Vlastními činy a hlavně výkony se sama reprezentace rozhodila. Proti silným protivníkům působil tým nervózně. Byl nepřesný. Chyboval. Proti Švýcarům Češi nesmyslně faulovali. Mizerně bránili oslabení, ve kterých inkasovali čtyři z pěti sobotních gólů.

Síla soupisky, kterou Češi tentokrát určitě nezaostávají za velmocemi, zatím vypadá dobře jen na papíře. Je něco špatně, že nejlepšími borci jsou fachmani ze čtvrté lajny.

Zatím chybí lídr, který by nejistý tým vedl. Nemusí to být nutně kapitán, ale klidně i borec, který ukáže nezdolnost či minimálně to, jak ho cesta k porážce vytáčí. Švýcary vítězství ani pořádně nebolelo, Češi se na konci topili ve vlastní frustraci.

Laxní defenziva způsobila, že poslední třetinu brankář Hrubec sledoval ze střídačky. Impuls s Willem nepomohl a snad jen neznásobí nejistotu.

Pešánovi se zatím nevyplácí sázka na zkušenější centry. Buly stejně jako předloni na šampionátu v Bratislavě rozhodně není českou chloubou. Nabízí se, zda střed útoku neoživit mladíkem Chytilem, kterého trenéři odveleli na křídlo.

Po dvou prohraných bitvách je snadné být generál, ale nebylo šťastné proti Rusům šetřit útok Lenc, Špaček, Stránský. V přípravě hrála extraligová trojice výborně. A po pauze bylo poznat, jak se proti Švýcarům těžko dostávala do rytmu.

„Nevymlouvám se na to. První střídání byla ale všelijaká. Pak přibyla nepřesnost. Týmu jsem moc nepomohl,“ kál se Radan Lenc na online tiskovce.

Měla by to být samozřejmost, ale jemu i kapitánovi Kovářovi slouží ke cti, jak se vypořádali s dotazy novinářů. Po nejhorším vstupu samostatného Česka do světových šampionátů neodpovídali úsečně. Chyby hledali ve vlastním výkonu.

„Je to i moje vina, jednoznačně. Je to i vina mojí nominace. Pořád ale věřím,“ říkal zase trenér Pešán. Ani on nekope kolem sebe, nepřechází do útoku, ale hned na tiskovce plánuje, jak poskládat lajny jinak. Do každého útoku plánuje nainstalovat pracanta.

Pět zápasů zbývá, možnosti na zaváhání ubývá

Češi se ocitají v nepříjemné situaci, ze které se ale dá vyhrabat.

Oznámkujte výkon hokejistů jako ve škole od jedničky do pětky

Od roku 2012, kdy se na šampionátu zavedly osmičlenné základní skupiny, hned několikrát na postup do čtvrtfinále stačilo 10 získaných bodů. Češi jich mohou v Rize sebrat ještě patnáct.

Postup s vysokou pravděpodobností zaručí čtyři výhry z pěti zbývajících českých zápasů. Z papírově silnějších soupeřů čeká Pešánův výběr už jen Švédové ve čtvrtek.

Kromě nich ale třeba Dánové, kteří třeba švédské favority v sobotu porazili. Nebo Slováci, kteří s Čechy sehráli v přípravě dva velice vyrovnané duely.

Po bídném rozjezdu vyzvou Čechy v pondělí od 19.15 Bělorusy. Cokoliv než tříbodová výhra jejich pouť za postupem už značně komplikuje. Pro případné čtvrtfinále se zatím „jen“ rýsuje soupeř, který bude patřit k nejlepším týmům ze skupiny B.

Reprezentace si hned na počátku turnaje vyčerpala možnost, kdy si mohla vybrat slabší den, který na MS v současném formátu potká téměř každý tým. „Vyzkoušeli jsme si hrát kombinační, jednoduchý hokej, který nebolí. Tohle není cesta. Musíme se vrátit do práce, nazout si montérky,“ řekl Pešán.

Asi nečekal, že je jeho tým bude muset navléct tak brzy.