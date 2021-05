Rošády v českém týmu: trenéři po prohrách rozbili všechny formace

Český tým na turnaji v Rize prožil špatné dva dny. Nejprve porážku 3:4 s Ruskem, v sobotu další ztrátu 2:5 se Švýcarskem. Je jasné, že už není prostor na další ztráty, hokejisté musí v příštím duelu bezpodmínečně uspět. V cestě bude stát v pondělí od 19:15 Bělorusko a ve čtvrtek ve stejný čas bude na programu těžký duel se Švédskem.

Trenéři proto chystají změny v sestavě a rozestavení. Už v sobotu večer, těsně po porážce se Švýcarskem, kouč Pešán naznačoval, že rozbije čtvrtou formaci, která jako jediná předváděla v utkání dravost, bruslení a tlak do brány. Její členové teď okysličí zbytek sestavy.

Jakub Flek, autor gólů v utkání s Ruskem, se posune do druhé řady na křídlo vedle Špačka s Vránou a zbylí dva forvardi Adam Musil s Jiřím Smejkalem povýší do třetí formace, v níž je doplní Hanzl. Alespoň to vyplývá ze zprávy, kterou novinářům ještě před nedělním tréninkem rozeslal mluvčí Zdeněk Zikmund.

Novináři dnes nemají na trénink přístup, a tudíž veškeré podrobnosti budou známy až po jeho skončení po třetí hodině SEČ, kdy je naplánovaná online tisková konference.

Jak tedy vypadá sestava? Obrana zůstává víceméně stejně: Hronek, Musil, Klok, Hájek, Sklenička, Šulák, Šustr, Moravčík. Změny jsou patrné v útocích: Zadina, Kovář, Kubalík - Stránský, Špaček, Vrána - Flek, Chytil, Sekáč - Musil, Hanzl, Smejkal.

Poslední řadu, která se nejspíš nevejde do nominace na utkání, tvoří Radil, Zohorna a Lenc. Náhradníky jsou také Vitásek a Blümel, jehož však Pešán chválil a je možné, že dostane opět šanci z pozice třináctého útočníka.