Bojovný Kubalík: Budeme zlí. Až příliš jsme to soupeřovým gólmanům usnadnili

Kubalíka nepřekvapilo, jak soupeř dokázal český tým zaskočit. Přebruslil ho, donutil k faulům a ještě mu zasadil těžké rány v přesilovkách. Sám totiž dobře zná nátlakový švýcarský hokej z působení v tamní lize.

ONLINE: Česko - Bělorusko hraje se v pondělí od 19.15

„Nechápu, proč je všichni podceňují. Mají skvělý tým doplněný hráči z NHL,“ říká.

Zároveň konkrétně popisuje neduhy českého mužstva z úvodních dvou nepodařených zápasů, v nichž národní tým propadl, a přidává recept, který by měl fungovat v následujících bitvách, v nichž si nemůže tým dovolit klopýtnout.

Takže vás osobně Švýcaři vůbec nepřekvapili?

Hrají spolu už dlouho. Když jsem tam působil, spousta těch hráčů jezdila na akce národního týmu. Za sebe můžu říct, že švýcarský hokej je na tom velmi dobře, je tam velmi kvalitní liga. My je zbytečně podceňujeme. Podle mě patří do špičky, navíc jsem už dopředu čekal těžký zápas. Ten jejich výkon, který jste viděli, to je přesně jako v jejich soutěži. Pořád v tempu na 120 procent, nikdy nic nevypustí, všechno se odehrává ve velké rychlosti. Takoví jsou.

Jaká je nálada po dvou úvodních prohrách a co se odehrává uvnitř mužstva?

Není to úplně růžové, ale nálada byla už na tréninku bojovná. Nedělní trénink vypadal výborně. Zaměřili jsme se na činnosti potřebné do dalšího utkání. Musíme se rychle oklepat a v pondělí ukázat, jak chceme hrát, a odehrát zápas s Běloruskem tak, jak si řekneme. Po dopoledním rozbruslení se ještě mrkneme na video a budeme připravení.

Proházel trenér už na nedělním tréninku útoky?

Zatím jsme se připravovali spíš bez formací. Pilovali jsme přesilovky, to je jeden z nejdůležitějších faktorů. Od nich se chceme odrážet v zápasech, musíme si jimi pomáhat.

Měli jste vůbec možnost sednout si s celým mužstvem a probrat vaši situaci?

Děláme obojí. Snažíme se špatný start hodit za hlavu, ale zároveň se o něm musíme bavit. Všichni chceme, aby byl náš výkon příště lepší, a navíc není kam uhnout. Je nutné odehrát zápas tak, jak máme, a makat na 120 procent. Musíme se víc tlačit do brány a nebýt tolik v rozích. Nebyli jsme totiž tam, kde padají góly. Když mají beci puk, musí být minimálně jeden útočník před bránou. Až příliš jsme to soupeřovým gólmanům usnadnili, protože jsme málo clonili.

A také jste nepředvedli v závěru zápasu ani týmový výkon. Spousta hráčů to brala na sebe, souhlasíte?

To bylo pochopitelně špatně, ale těžko se mi to komentuje. Když se nedaří, musíme hrát pospolu. Vždyť jeden hráč nemůže táhnout celý tým. Musíme hrát blízko sebe a pomoct jeden druhému. Když je to dva na dva, je dobré si pomoci dalším hráčem. Už na nedělním tréninku to bylo jiné a já věřím, že si zlepšení přeneseme do zápasu.