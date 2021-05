Na tohle dlouho nezapomeneme, jásal dánský hrdina, který sestřelil Švédy

„Tohle je poprvé, co jsme na mistrovství světa porazili Švédsko. My už jsme je ale dokázali zdolat během přípravy na tento turnaj, takže jsme dobře věděli, že je rozhodně nějaká šance, aby se nám to povedlo znovu. Dalo nám to naději,“ řekl Jensen, jehož tým koncem dubna po porážce 2:4 slavil výhru 3:2.



Jenže sobotní úspěch, ten má úplně jiný rozměr. A pro Dány je ještě o to cennější, že ho dosáhli i přes manko 0:1 a 1:2. Hodně důležité bylo, že se nesesypali, když po gólu na 4:2 favorit brzy snížil a do konce zbývalo ještě dlouhých devět minut.

„Byl jsem posledních třicet sekund na střídačce a mohl jsem jen stěží sledovat, co se děje na ledě. Hlavně jsem sledoval, jak ubíhá čas a přibližuje se naše vítězství. Dočkali jsme se ho. A je to nádherný pocit,“ prohlásil Jensen.

Zatímco Lotyši byli proti Kanadě přes výhru 2:0 pod palbou, Dánové byli Švédům přinejmenším vyrovnaným soupeřem. „Jen to ukazuje nám samým, ale i každému v naší zemi, a speciálně pak dětem, že Dánsko se pořád lepší a lepší, což je skvělé vidět. Jsme na sebe hrdí,“ jásal Jensen.



„Tohle je skvělý hokejový den pro celé Dánsko. Něco, nač dlouho nezapomeneme, ale pro nás je to také teprve první hrací den na šampionátu a k našemu cíli vede ještě dlouhá cesta. Tento úspěch si můžeme užít, ale zároveň je třeba se připravit na zítřek,“ zdůraznil.



Při popisu vítězného gólu z 49. minuty vyzdvihl osmadvacetiletý rodák z Herningu, který od sezony 2017/18 obléká dres Jokeritu Helsinky, ale má na kontě i 31 startů a šest bodů (3+3) ve slavné NHL, podíl jiné hvězdy dánského výběru Mikkela Boedkera. Ten si u gólu připsal druhou asistenci.

„Odvedl tam skvělou práci. Přidržel puk a byl trpělivý, což mi pomohlo k tomu, abych si vytvořil více času i prostoru pro zakončení. Chvíli předtím jsem tam měl střelu, kterou jsem měl skórovat, ale vzápětí přišla prakticky ta samá šance. Stačilo jen, abych si vybral roh, do kterého zakončím. A naštěstí to prošlo do branky,“ kývl Jensen.