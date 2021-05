Bednář: Ať si Pešán položí otázku, proč nehrajeme jako na Českých hrách

Trenér Pešán říkal, že tým nehraje hokej, který bolí. A že když si hráči na sebe nevezmou montérky a nebudou makat, tak nemají šanci na úspěch. Vidíte to podobně?

No jo, ale tak ať si také Filip Pešán zodpoví otázku, proč se hrál v Praze během Českých her hokej, který byl úspěšný, který lidi bavil a který byl opravdu moderní. A proč se nehraje teď.

Vidíte velkou změnu ve výkonech národního týmu oproti přípravě?

Sám si říkám, co se stalo za tak hroznou změnu, že mužstvo nehraje jako před týdnem. Jestli je to tou velikostí ledu - v Praze byl led malý a úzký, zatímco v Rize je velký... Nevím, ale hokej se hraje úplně jiný.

Kapitán Kovář nepovažuje Švýcary za černého koně, protože jsou podle něj jedním z favoritů celého mistrovství. Souhlasíte? A je už Švýcarsko hokejově dál než Česko?

Nevím, jestli je dál, nicméně sobotní zápas potvrdil jejich kvalitu a výsledek pro mě není překvapivý. Hrál jsem tam a už v té době šel švýcarský hokej hodně nahoru. Se Slavií jsme pár let předtím hráli Ligu mistrů s Curychem, který ji celou vyhrál. Ve finále porazil i Magnitogorsk, což nebude náhoda.

Jsou tedy nad námi? Jak Švýcary vidíte ve světovém měřítku?

Je to extrémně pracující národ, hodně se vidí v kanadském hokeji, snaží se ho kopírovat nasazením, bruslařsky i fyzicky jsou velice dobře připravení, což potvrdili i proti nám. Všichni, kdo se v sobotu na hokej dívali, viděli, že nás přebruslili a dokonce nás přehráli i fyzickou hrou. Donutili nás k faulům, proměnili čtyři přesilovky. Ten zápas ukázal, jak na tom Švýcaři jsou. Samozřejmě to byl jejich první zápas na mistrovství, byli plni energie, může se stát, že jim opadne, ale já věděl, že to nebude nic lehkého a to se potvrdilo. Stačí se podívat, kolik hráčů máme ve švýcarské lize a jak je těžké se do ní vůbec dostat. Hokej ve Švýcarsku je opravdu kvalitní.

Jak hodnotíte první lajnu, která měla mužstvo táhnout?

Nemůžeme se bavit o nějakém zklamání, bavíme se o tom, že se momentálně mužstvo hledá. Naše nejlepší lajna je čtvrtá. Pojďme se bavit o pozitivech. Máme před sebou ještě hodně zápasů, pojďme těm klukům věřit. Tady se lynčujou hráči, trenéři, a turnaj se teprve rozjíždí. Jasně, situace není úplně ideální, ale mužstvo mělo výbornou přípravu, nezatracoval bych ho. Věřím, že ze skupiny postoupíme a potom uděláme ještě výsledek.

Možná bude impulzem, že už není kam uhnout. Třeba to mužstvu pomůže a probere ho to.

Je to jenom o psychice, ti kluci připravení jsou. Je to jenom o tom chytit první zápas a já věřím, že pak se mužstvo rozjede a bude hrát stejný hokej jako v přípravě. Určitě klukům věřím, negací bylo docela dost. Pojďme jim fandit a táhnout to dopředu.

Když se na to podíváte analyticky: co je potřeba změnit, přidat?

Já bych teď hlavně nechal kluky odpočinout, ať se připraví, ať naberou energii, sílu a do dalšího zápasu vlítnou a udělají první důležitý bod. To je celé. Osmdesát procent je jenom v hlavě.

Takže je zbytečně nestresovat, oni sami vědí moc dobře vědí, že to není ono.

Přesně tak.