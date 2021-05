Pešán: Hokej, který nebolí, nemá šanci. Musíme si vzít montérky a pracovat

Jaká?

V zápasech s Ruskem a Švýcarskem jsme si vyzkoušeli hrát jednoduchý kombinační hokej, který nebolí. Je vidět, že tohle není cesta. Musíme se vrátit do práce, vzít si montérky. Doufám, že to tak bude už v dalším zápase.

Ten vás čeká v pondělí proti Bělorusku a nesmíte zaváhat. Co se dá dělat s psychikou hráčů?

Minimálně se dá opřít o kluky ze čtvrté formace, která byla v obou zápasech suverénně nejlepší. Smejkal, Musil, Flek i Blümel hráli se Švýcary výborný zápas. Zkusili jsme si spojit kluky z NHL do dvojic, trojic. Bohužel mi chybí tvrdá práce v každé pětce. A proto využijeme kluky ze čtvrté formace a rozhodíme je do každé lajny. Zkusíme vytvořit nové útoky. Zatím se nám nepovedlo bojovat v místech, kde to bolí. Druhá branka, kterou čtvrtá lajna dala, byla ukázkou, že tihle kluci do brány jdou.

Sestavu jste přeházel už před třetí třetinou, ale nepomohlo to.

Nepomohlo, kluci byli možná až moc přemotivovaní. Viděl jsem, že chtějí, ale zápas šel bohužel z kopce. Čím víc se kluci snažili, tím hůř reagovali v situacích, kdy zbytečně faulovali. Zápas bohužel dopadl, jak dopadl.

Co říkáte na nedisciplinovanost?

Sedm dvouminutových trestů, většina z nich naprosto nesmyslných a nic neřešících, z toho čtyři inkasované branky. Myslím, že není potřeba nic dodávat. Musíme to změnit.

Víte, že jde o nejhorší vstup Česka do turnaje v historii?

Oba zápasy byly pro nás hodně důležité, víme, že se není za co schovávat. Hráli jsme s velmi dobrými soupeři, měli jsme je daleko víc zlobit, než se nám povedlo. Měli jsme získat nějaké body. Bohužel se to nepovedlo. Teď je na nás, jestli s tím ještě něco uděláme. Musíme se stabilizovat a zabojovat.

Před zápasem jste věřil, že tým podá lepší výkon než proti Rusům. Jste hodně zklamaný?

Byli jsme lepší než proti Rusům, měli jsme víc pohybu, žili jsme víc zápasem, nebyli jsme tak zalezlí. Ale nestačilo to. Je to málo, tým má rozhodně na víc. Je na týmu, aby se probral. My tomu pomůžeme změnami v sestavě, ale samotný tým si musí nalít čistého vína.

Jak budete řešit otázku gólmanů - koho příště postavíte?

Je moc brzo po utkání. Za dva zápasy jsme dostali devět gólů, což není dobrá vizitka nejen brankářů, ale celé defenzivy, byť jsme inkasovali hodně v oslabení. Bude to předmětem debaty mezi trenéry.