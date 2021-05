Musíme si říct pravdu do očí a zabrat, uznal kapitán Kovář

Není to už na kapitánskou promluvu k mančaftu?

Máme den volna a v neděli si určitě promluvíme. Většina turnaje je ještě před námi, nic není ztraceno, ale určitě se musíme prezentovat jiným hokejem, než jsme předvedli s Ruskem a se Švýcary.

Padala v kabině ostřejší slova po druhé třetině, po které trenéři přeházeli sestavu?

Něco jsme si k tomu řekli, ale musíme držet pohromadě. Nečeká nás nic lehkého a když na sebe budeme ukazovat prstem, tak to nikomu nepomůže. Chtěli jsme se trošku vymotivovat, v neděli si probereme utkání a musíme se koukat dál.

Od souhry vaší formace s Kubalíkem a Vránou se hodně čekalo, zatím nenaplňujete očekávání. Hovořili jste o tom?

Bavili jsme se mezi sebou jako lajna, víme, že to od nás zase nebyl ideální výkon. Ve třetí třetině nás už trenér rozhodil, tak uvidíme, jak to bude dál. První lajna by každopádně měla hrát líp. Měla by týmu pomoct.

Co jste říkali na metr rozhodčích, se kterým jste se těžko sžívali?

Nechci se vymlouvat, rozhodčí to odpískali, faulů bylo šílené množství. Nemůžeme mít takový počet vyloučených, to nejde, takhle nevyhrajeme proti nikomu. Musíme si na to dát pozor, říct si pravdu do očí, ukázat si to a vyvarovat se toho.

Čím to, že se vám hra už podruhé rozsypala po prvním inkasovaném gólu?

Za stavu 1:2 jsme začali hrát hodně v útočné třetině, měli tlak, ale nedali jsme gól. Pak zase uděláme školáckou chybu, vyloučení a prohráváme 1:3. To jsou věci, které rozhodujou zápasy. Zatím jsme hodně neukáznění.

V čem byli Švýcaři nejvíc nebezpeční?

Považuju je za jednoho z favoritů turnaje. Znám většinu hráčů, kteří působí ve Švýcarsku, hrajou hodně disciplinovaně, ještě jim přijeli výborní kluci z NHL. Neřekl bych, že jsou černým koněm turnaje, už se musí řadit mezi favority. Zvlášť s tímhle týmem a gólmanem, kterého znám z klubu. Každý den s ním trénuju a vím, jak dobrý je. Pro mě není překvapení, že Švýcaři hrají tak dobrý hokej.