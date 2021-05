Na turnaji proděláme. Šéf hokejového MS o ekonomice i divácích na tribunách

JENOM JAKO... Místo skutečných diváků jsou v hledišti stadionů na MS v Rize pouze makety. "Je to smutné," říká šéf turnaje Edgars Buncis. | foto: Reuters

Riga (Od našeho zpravodaje) - Hlavní úkol zněl jasně: Šampionát být musí. Žádné rušení, odkládání, hokej zase toužil být vidět. „Je to jedna z prvních opravdu velkých sportovních akcí v covidových časech. Hraje tu 16 týmů. Skutečně hraje! To je v současnosti něco, na co jsem neuvěřitelně pyšný,“ líčí Edgars Buncis, organizační šéf hokejového mistrovství světa.