Kouč ho vyhnal z branky. Na mou psychiku by to nemělo mít vliv, říká Hrubec

Dost možná dnes nastoupí znovu od začátku. Zda to tak bude, ví on, trenéři i spoluhráči, jenže po tréninku nechtěl rozhodnutí zveřejňovat. Tohle výsostné právo patří koučům, kteří s novináři nemluvili.

Česko - Bělorusko online od 19.15 hodin

„V obou zápasech jsem se cítil dobře. Jenže jsou utkání, kdy vám to tam napadá, takový už je úděl brankářů. Můžete odchytat dobrý zápas a prohrajete, na druhou stranu tým odehraje skvělý zápas, ale zase mu nepomůže brankář,“ líčil.

V neděli nemluvil sklesle, dávno psychicky vyzrál a umí – jak to zdobí vynikající gólmany – na slabé dny rychle zapomenout. Hodně mu v tomto pomohlo narození syna, a tak i dnes dodrží rituál, že po dopoledním rozbruslení zavolá manželce, pozdraví synka a pak na pokoji sáhne po knize. Louská tu detektivku Noční lovec od Chrise Cartera.

Brankáři Šimon Hrubec (zcela vlevo), Petr Kváča a Roman Will v diskusi s trenérem gólmanů národního týmu Zdeňkem Orctem.

Čtení mu pomáhá od stresu, a jak mu poradili na oční klinice, je to pro oči menší zátěž než hledět do mobilu. Ne, pachatele sice ještě neodhalil, ale zato poměrně jasně vidí, proč se zatím celek v Rize trápí.

„Na turnaji v Praze jsme se tlačili do brány, stáli jsme před ní a měli jsme větší důraz. To musíme změnit do dalších zápasů,“ říká 29letý gólman, jinak letošní šampion KHL s Omskem.

A přidává: „Po Českých hrách jsem taky avizoval, že když soupeřům na mistrovství přijedou dva tři hráči z NHL, může to změnit celkový projev mužstva a v tom jsem měl pravdu.“

Jeho vystřídání mělo v sobotu od kouče spíš motivační charakter pro mužstvo, než že by bylo nějakým poukázáním na zásadní minely. Je ale fakt, že proti Švýcarům nepřišel žádný zázračný zákrok navíc, které mužstvo nakopne, dodá sebedůvěru. U některých střel mu clonili spoluhráči, v přesilovkách si zase Švýcaři celou českou defenzivu rozpohybovali.

„Za dva zápasy jsme dostali devět gólů, což není dobrá vizitka nejen brankářů, ale celé defenzivy, byť jsme inkasovali hodně v oslabení,“ uvedl v sobotu trenér Pešán.

A Šimon Hrubec na šampionátu v Rize inkasoval ze 44 střel sedm branek, což mu nyní dává hodně podprůměrnou úspěšnost zákroků 84 procent.

„Jeden gólman říkal, že všechno se dá chytit, jiný trenér mi zase řekl, že všechno se dá pustit. Po bitvě je každý generál. Když góly dostanete, už pak víte, co by se dalo udělat jinak. Nebo je to smolná situace, že paradoxně všichni udělají všechno dobře, ale odrazí se to od nějaké hokejky a gól stejně padne,“ říká.

Uspěje dnes on, či kolega Will po porážkách proti Bělorusku?