ZÁPISNÍK: Tentokrát bez Putina. Jakou dohodu mají Češi s Rusy?

MS 2019

Zvětšit fotografii Ruský ostrostřelec Alexandr Ovečkin zaparkovaný před brankou Patrika Bartošáka. | foto: Reuters

dnes 10:50

Bratislava (Od našeho zpravodaje) - Byl to v pátek v bratislavském hotelu Hilton, hned vedle arény, kde bydlí i čeští hokejisté, pořádný šrumec. Neúspěšní Američané se pakovali. V přízemí běhala dítka obránce Radko Gudase, který jim vysvětloval, že tady u toho stolu sedí „náš pan brankář a to je ten, co chytá puky“. A do toho se tu producírovali bafuňáři v kvádrech, protože se tu odehrával kongres Mezinárodní hokejové federace IIHF.