Gudas: Kanada je velké sousto, ale máme na postup do finále

Na šampionátech hrajete od roku 2017 pravidelně. Užíváte si, že jste poprvé postoupil přes čtvrtfinále?

Užívám si to, jak můžu. Nesmíme mít ale nosy nahoru. V sobotu musíme nastoupit s maximálním úsilím. Medaile je obrovskou motivací. Máme na to dva pokusy a chceme zvládnout hned ten první. Kvůli tomu jsme přijeli. Už kvůli fanouškům, kteří nás tlačí dopředu - chceme jim to vrátit.

Poslyšte, nebude vám zámořský styl vyhovovat víc než ten evropský

Určitě, Kanaďani to budou chtít víc dohrávat, hrát víc tělem. Tohle nevyhovuje víc jenom mně, ale celému týmu.

Věříte, že jste si dosavadní hrou na turnaji získali u Kanady respekt?

Moc to nehraje roli. Když se ale kouknu na výsledky, tak některé týmy tomu třeba ani nebudou věřit. V minulých letech jsme tohle nepředváděli. Musíme k tomu ale dál přistupovat s pokorou.

Kanada má v krvi koncovky zápasů, už dvakrát je zachránila v samém závěru. Je to varování?

Je to tak, nevzdávají se, hrají fakt celých 60 minut. Se Slováky dali gól vteřinu před koncem, ve čtvrtfinále se Švýcaři dokonce pár setin před koncem. Není to náhoda. Nesmíme nic vypustit, dokud nezazní siréna. Tohle pro nás bude největší úkol.

Za Kanadu hrají vaši tři spoluhráči z Philadelphie. Hecujete se?

V kontaktu s nima nejsem, ale nějaké hecovačky určitě na ledě budou. Víme, co od nich můžeme očekávat, víme, jaké mají slabiny. Na nějaké špičkování dojde.

Budete dávat rady trenérům, když o nich máte přehled?

Když se zeptají, tak určitě. Zrovna ale brankář Hart je hodně mladý, neokoukaný. Nemá rád to, co žádný gólman, takže to žádná věda není.

Řekněte, nebude semifinále jednodušší, když jste hlavní cíl už splnili?

Bude to náročné. Největší tlak sice odpadl, ale teď chceme odehrát nejlepší zápas, jaký jsme tu odehráli.