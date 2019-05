Případ Vrána: dostane šanci proti Kanadě? Čekám, reaguje střelec

Hlavní trenér hokejové reprezentace Miloš Říha po postupu vysvětloval, že Jakuba Vránu nechal sedět kvůli tomu, že mu typově do taktiky proti Německu nepasoval. „Víme, že je to brejkový hráč. Rychlý a technický. A to se nám nehodilo.“

Bude pro něj Kanada vhodnější? „Nevím, co říkal pan Říha po zápase,“ reagoval po pátečním tréninku asistent Robert Reichel. „V sobotu je nový den a já k tomu nic říkat nebudu. Vím, že chcete vědět informace, ale ne.“

Víc netušil ani samotný Vrána, který opět zůstával dlouho na ledě a piloval střelbu. „Jak prožívám současnou situaci? Dokud tým vyhrává, je všechno v pořádku. Snažím se udržet v tempu, kdyby se náhodou něco stalo a byl důvod měnit sestavu,“ řekl.

Nemrzí vás, že jste zůstal mimo?

Je jasný, že to přeju týmu. Jsem pořád jeho členem. Proti Němcům to bylo důležité vítězství, teď jdeme na Kanadu a já se připravuju, jako bych měl hrát. Byť nevím, jestli nějaké změny přijdou.

Pomáhá vám zkušenost z Washingtonu, kde jste musel dlouho čekat na šanci na farmě?

To je samozřejmé, už jsem vám hodněkrát řekl, že jsem jenom hráč a jsem tady od toho, abych makal. Přijel jsem z jednoho důvodu - udělat úspěch. Jestli se tak trenér rozhodl, tak se rozhodl. Nic s tím neudělám a budu pracovat, abych byl připravený, kdyby přišla šance.

Kdy se dozvídáte sestavu?

Většinou v den zápasu.

Jak jste prožíval čtvrtfinále na tribuně?

Nervozita byla cítit. Je to důležitý zápas a za stavu 1:1 jsem klukům věřil, že to někdo zlomí, což se povedlo. Bylo to strašně důležité. Teď už je to ale historie, musíme se soustředit na semifinále.

V něm vás čeká Kanada, kterou jste kdysi v osmnáctkách vyřadil a získal stříbro. Jak na to vzpomínáte?

Rád, byly to výborné pocity. Medaile je obrovské lákadlo, proto jsme tady. Máme před sebou dva zápasy a nesmíme se uspokojit. Chceme se vrátit se zlatem.

Na osmnáctkách jste byl nejlepším střelcem. Teď střelbu pilujete na tréninku. Věříte, že se dočkáte?

To je jasné, proto jsem pořád připravený. Proto pořád trénuju střely navíc, kdyby ta příležitost přišla. Byl bych rád, kdybych týmu mohl co nejvíc pomoct a byl tím rozdílovým hráčem.

Je Kanada hratelná?

Je to velice zkušený tým, který ví, jak se zachovat v těžkých situacích. Stejně to dopadne podle toho, kdo bude víc makat a vyhrávat osobní souboje. Myslím, že když na Kanaďany vytvoříte tlak a budou dole psychicky, tak můžou znervóznět. Pak začnou dělat chyby a můžou vám odevzdat puk. Je to jen jeden zápas a musíme jít do něj naplno.

Také bude důležité mít přečteného gólmana. Jaký je Matt Murray z Pittsburghu?

On tady je, jo? Je vysokej, zabere hodně místa v bráně, proto bude důležité s ním hnout do strany. Klukům doporučuju naznačit střelu, protože když ji uvidí, tak ji chytí. Je důležité, aby neviděl a byl tam někdo na dorážky.