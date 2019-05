Budou Rusové hysteričtí? Doufáme, že z nás mají strach, hrozí Finové

Vzpomínáte i vy? Rusové určitě. Před osmi lety také v Bratislavě jejich cestu za zlatem ukončili Finové právě v semifinále výhrou 3:0. Podobný scénář plánují lvi ze severu znovu.

„Budou pod obrovským tlakem. Pokud prohrají, doma budou vypadat opravdu špatně. Znám ruskou mentalitu, doufám, že z nás mají strach. Bude zajímavé sledovat, jak se vyrovnají s tlakem,“ myslí si Jalonen, který má trenérské zkušenosti z KHL, kde vedl Petrohrad či Jokerit Helsinky.



„Co budou dělat, když se hra nebude vyvíjet podle nich? Začnou být hysteričtí? Nebo trpěliví?“ ptá se trochu tajemně Jalonen.



A je jasné, na kterou variantu sází. Stačí projet ruské sportovní servery, přečíst si, co si myslí o finském výběru a zjistíte jediné: ruští hokejisté moc netuší, kdo za Finsko hraje. Soupeře neznají. A mínění expertů? Nikdo z finského týmu by se nevešel do ruské sborné! Takový názor zastává například i bývalý reprezentační trenér Finů Erkka Westerlund.

„Upřímně, moc dobře je neznám. Vím, že tam je mladý kluk, o kterém říkají, že půjde jako jednička nebo dvojka na draftu NHL (na mysli má Kaapa Kakka). Potřebujeme vědět, co máme dělat,“ říká například kapitán Ilja Kovalčuk.

Kromě toho Kovalčuk prohlásil, že finští hokejisté v reprezentaci hrají prakticky všichni v KHL, takže je jejich trenéři budou znát.

Jenže takoví hráči jsou pouze čtyři! Obránce Koivisto a útočníci Anttila, Manninen a Savinainen. Ostatní hrají především ve finské nejvyšší lize. Zážitky ze současné sezony NHL jsou obohaceni jen obránce Jokiharju a útočník Lammikko.

V odpoledním semifinále proti sobě nastoupí tým, který má z NHL zkušenosti z celkem 122 zápasů. Na druhé straně budou v rudém dresu stát hráči, kteří v zámoří dohromady odehráli přes šest tisíc utkání.

Pragmaticky jsou Rusové jasní favorité, postup by měl být jejich. Jenže řekněte to Švédům, kteří s Finy vypadli ve čtvrtfinále. Také jejich tým byl prakticky celý složený z hokejistů z NHL. Finové navíc Rusy porazili v přípravě na Českých hrách v Brně 3:1. Další indicie, že o postupujícím zas tak jasno být nemusí.

„Za Rusko hraje samozřejmě spoustu skvělých hokejistů, mistři útočníci, dobrý brankář, silná obrana. Ale ideální tým to také není,“ přidává další poznámku kouč Jalonen.



A Rusové přiznávají, mají Finům co vracet. „Mnohokrát jsme s nimi ztratili nervy. Nepatří mezi naše oblíbené soupeře, ale připravujeme se,“ uznává Kovalčuk.

„Pracují jako hodinky. Jsou pohromadě několik měsíců. Proč bych měl mít radost, že postoupili?“ reagoval ruský trenér Ilja Vorobjov na otázku ruských novinářů, zda je rád, že nemusí čelit Švédům.

Povede se zase Finům rozmetat ruské sebevědomí?