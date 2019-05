Zázračný Kakko. Finský stroj na góly si podmaňuje slovenský šampionát

VIDEO: KAAPO KAKKO ARE YOU FOR REAL?! ????#IIHFWorlds https://t.co/8BtbnQtcPR Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

KAAPO KAKKO ARE YOU FOR REAL?! #IIHFWorlds https://t.co/8BtbnQtcPR