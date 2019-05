Kakko: Chci být číslem 1. Rodí se hokejový fenomén, chorobám navzdory

Jako kluk si se sousedovic dětmi postavil za domem malé hřiště, kde napodoboval své vzory Patricka Kanea nebo Austona Matthewse.

Ne, neměl svou ledovou arénu jako třeba malý Wayne Gretzky kdysi v kanadském Brantfordu. Na plácku obvykle trénoval bez bruslí, pilně piloval práci s holí a střelbu.

Taky proto už v osmnácti válí na mistrovství světa dospělých. V úvodních třech utkáních proti Kanadě, Slovensku a USA nasázel pět branek a při některých jeho akcích se divákům tajil dech.

„Za pár let bude patřit mezi nejlepší hokejisty na světě, to vám zaručuju,“ říká finský kouč Jukka Jalonen. „Sami jsme překvapení, jak dominuje v soubojích s hráči z NHL. Ano, v naší lize vyčníval, ale šampionát je zase o úroveň výš.“

Devils, dívejte, co umím

Ač je Kakko posedlý hokejem, až do šestnácti nepomýšlel na kariéru v zámoří. Poté pomohl své zemi k titulům z mistrovství světa hráčů do 18 a 20 let. V obou případech skóroval ve finále proti USA. Ve finské lize v této sezoně nastřílel včetně play off 26 gólů. Na předběžném žebříčku branců pro draft vyšplhal až na druhé místo za opěvovaného Američana Jacka Hughese.

Finský útočník Kaapo Kakko nasázel v prvních dvou utkáních MS pět gólů.

A třebaže si kluby nevybírají mladíky podle představení na jediné akci, svými výkony v Košicích patrně motá hlavy šéfům New Jersey Devils, majitelům první volby.

„Chtějí-li vítězný typ, ať vezmou Kaapa,“ navrhuje Jalonen. „Ve vzájemných zápasech o zlato byl Kaapo lepší. Mohl by z fleku hrát NHL. A za pár měsíců, po letní přípravě, bude zase ještě o něco lepší.“

Válí i s chorobami

V pondělním utkání Finsko - USA sice Kakko neskóroval a jeho mužstvo podlehlo soupeři 2:3 v prodloužení, nicméně ve srovnání s útlým Hughesem působil jako muž proti chlapci.

Na ledě strávil dvojnásobnou porci času (18:46). Šestkrát trefil branku, zatímco jeho rival ani jednou. V prodloužení se blýskl skvostnou akcí, při níž v útočném pásmu sebejistě vodil kotouč, zatímco finští fanoušci vzrušeně vyskakovali ze sedadel a křičeli „Kakko, Kakko!“

Nijak jej netrápí, že u něj lékaři objevili cukrovku 1. typu a celiakii (nesnášenlivost lepku). Údajně se s nemocemi naučil fungovat bez výraznějších omezení.

Kaapo Kakko překonává kanadského gólmana Matta Murrayho.

Experti jej srovnávají s dalšími dravci pocházejícími z jeho země. S Patrikem Lainem z Winnipegu, s Mikkem Rantanenem z Colorada. Kdo ví, možná bude jednou dobrý jako Teemu Selänne.

Mánii, kterou vyprovokoval, dokumentuje například pořadí vyhledávaných jmen nadějí ve sledované internetové databázi eliteprospect.com v minulém týdnu: 1. Kakko 57 636 zobrazení, 2. Hughes 31 325, 3. Kaski 10 840.

„Navzdory svému věku patří mezi naše nejlepší hráče. Skoro při každém střídání je nebezpečný. Je mentálně silný, ukázněný, skromný. Na každém tréninku vidíte, jak je šikovný. Jak zachází s kotoučem. Pro něj je limitem jen nebe,“ tvrdí Jalonen, který by mu okamžitě mohl dělat agenta.

Chci být jednička

Kakka velebí kdekdo. Svou porci chvály vyřkl též finský gólman Veini Vehvilainen: „Kaapo umí na ledě úplně všechno. Ovládá každou drobnost. A je především velice chytrý. Jsem moc rád, že ho mám na naší straně. Svým kolegům na turnaji fakt nezávidím.“

Sám Kakko není mluvka. V této disciplíně nad ním Hughes, snad odjakživa zvyklý na pozornost médií, jasně vede.

Fina zatím brzdí nedokonalé znalosti angličtiny, o čemž svědčí pondělní pokus o rozhovor z košické mixzóny.

Americký útočník Jack Hughes si kryje kotouč před dorážejícím soupeřem z Francie.

Co úspěchy na šampionátu znamenají vzhledem k vaší budoucnosti? „Samozřejmě mi pomáhají. Je to dobrý start.“

Myslíte, že tady můžete udělat dojem na New Jersey Devils před draftem? „Je to pro mě velká věc. Je hezké dávat góly na téhle úrovni.“

Co je pro vás mezi dospělými nejtěžší? „Hráči jsou silnější a větší, to je hlavní.“

S pukem působíte velmi sebevědomě. Věříte si? „Jo, hraje se lehce, když nastřílíte pět branek ve dvou utkáních.“

Vnímáte soutěž mezi vámi a Hughesem o pozici jedničky na draftu? „Ano, hodně se o tom mluví. Ale já o tom moc nepřemýšlím.“

Je pro vás důležité, stát se číslem 1? „Určitě. Chci být číslem 1.“

Znáte se s Hughesem? „Moc ne.“

Za Zachou? K Chytilovi?

Kdo Kaaka zná, tvrdí o něm, že je spíš mlčenlivý. Neflámuje. Snadno zapadá do party starších borců. Jako kluk se svým uměním často protlačil o kategorii výš. Rád na sebe strhává pozornost - ale výhradně svými činy na kluzišti.

Po prázdninách se z poklidného přístavu Turku téměř jistě přesune na Manhattan nebo do nedalekého New Jersey, neboť by po Devils jako druzí měli draftovat newyorští Rangers.

V prvním případě by se mohl v jedné lajně sejít s Pavlem Zachou, ve druhém by mohl hrát křídlo Filipu Chytilovi. Každopádně už z příslovečné záře reflektorů jen tak nezmizí. Jakmile má puk, dějí se totiž na ledě pozoruhodné věci.